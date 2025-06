Joninių naktį šių automobilių išsinuomoti negalėsite: įspėja ir apie baudas

Po vidurnakčio automobilio išsinuomoti nepavyks

„Mums svarbu, kad keliuose saugūs būtų visi, todėl siekdami sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką nusprendėme imtis prevencinių priemonių ir riboti „Bolt Drive“ paslaugą Joninių naktį. Raginame naudotojus saugias šventinės nakties keliones planuoti iš anksto, rinktis kitus kelionės būdus, pavyzdžiui, pavėžėjimą ar viešąjį transportą“, – sako Nojus Samkus, „Bolt Drive“ vyresnysis operacijų specialistas.

„Bolt Drive“ informuoja, kad klientai, kurie automobilį bus pradėję naudoti anksčiau, dar iki Joninių nakties, vairuoti jį tą naktį galės be trukdžių.

Apie laikiną „Bolt Drive“ paslaugos ribojimą Naujųjų naktį naudotojai informuojami ir „Bolt“ programėlėje.

Bauda – 2000 eurų

Nors Lietuvoje įstatymais numatyta leistina alkoholio koncentracijos kraujyje norma yra 0,4 promilės, N. Samkus primena – „Bolt Drive“ taiko griežtą 0 promilių tolerancijos politiką.

„Tiek įprastą, tiek šventinę dieną kiekvienas, sėdantis prie automobilio vairo, privalo priimti atsakingą sprendimą. Pagal platformos taisykles mūsų naudotojai įsipareigoja per platformą „Bolt Drive“ išsinuomojamus automobilius vairuoti visiškai blaivūs. Šios taisyklės nesilaikymas vairuotojui gali kainuoti mažiausiai 2 tūkst. eurų. Be to, paaiškėjus, kad vairuotojas vairavo neblaivus, blokuojame vartotojo prieigą prie dalijimosi automobiliais paslaugos visam laikui“, – sako „Bolt Drive“ atstovas.

Naudojantis „Bolt Drive“ paslauga automobilius išsinuomoti galima trijuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.