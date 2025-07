SUV pasiūla milžiniška, bet vieni modeliai gerokai paklausesni už kitus: kas lemia jų populiarumą?

Nuo prestižinių „BMW X5“ ir „Range Rover Sport“ iki universalių „Kia Sportage“ ar „Peugeot 3008“ – ši kėbulo forma tapo pagrindiniu pasirinkimu ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų Europos rinkų. Todėl gamintojų dėmesys, ypač C segmento SUV klasei, šiuo metu yra didesnis nei bet kada anksčiau. Konkurso „Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys Egidijus Babelis pastebi, kad šis segmentas – vienas labiausiai perpildytų visoje automobilių rinkoje.

„Čia kovoja visi – nuo ekonomiškų iki „premium“ klasės gamintojų. Net „Dacia“ jau turi modelį šioje klasėje. Vargu ar yra dar kitas segmentas, kuriame būtų tiek daug žaidėjų. Tai viena svarbiausių nišų, leidžiančių masinės gamybos atstovams siekti savo rezultatų“, – tvirtina automobilių apžvalgininkas.

Nuožmią konkurenciją ne tik tarp skirtingų SUV, bet ir tos pačios markės modelių patvirtina pardavimo duomenys. „AutoTyrimų“ statistika rodo, kad per pirmuosius penkis 2025-ųjų mėnesius „Kia“ Lietuvoje pardavė 108 kompaktinės klasės „Ceed“ modelius, o jo SUV analogu laikomas „Sportage“ sulaukė net penkis kartus daugiau užsakymų.

Analogiška situacija matyti ir kitų prekių ženklų statistikoje. Štai „Porsche“ per tą patį laikotarpį Lietuvoje pardavė 12 „Panamera“ sedanų, tačiau panašaus dydžio SUV „Cayenne“ užsakymų kiekis pasiekė 57 vnt.

Išskirtinumas – universalumas

Akivaizdu, kad susidomėjimas SUV automobiliais Lietuvoje niekur nepradings. Tačiau kokios priežastys lemia, kad tokie modeliai, kaip anksčiau minėtas „Kia Sportage“, „Toyota RAV4“ ar kiti populiarūs SUV, tampa prioritetiniais pasirinkimais? Automobilių apžvalgininkas, „Lietuvos metų automobilio“ komisijos narys Justas Lengvinas sako, kad šių modelių populiarumo priežastys slypi jų universalume.

„Jei jau žmogus nusprendė rinktis SUV, o taip dabar daro daugelis, C segmentas dažnu atveju yra vienas racionaliausių pasirinkimų – tinkamo dydžio vidutinei šeimai, tačiau ne per didelis ir ne per brangus“, – komentuoja J.Lengvinas.

Jam antrina ir E.Babelis, kuris pabrėžia, kad tai ne sportinių automobilių pirkėjų segmentas. Vairuotojai SUV renkasi dėl to, kad reikia praktiškos transporto priemonės.

„Šių modelių pirkėjai dažniausiai ieško universalaus sprendimo – automobilio visiems gyvenimo atvejams. Jis turi būti erdvus ir patogus kasdienai, komfortiškas ilgose kelionėse, pakankamai dinamiškas, kai prireikia greičio, bet kartu ir ekonomiškas.

Šiuolaikinis SUV pirkėjas tikisi modernaus interjero, visų reikalingų pagalbos vairuotojui sistemų ir pažangių technologijų, tačiau kartu nori, kad automobilis išliktų įperkamas. Svarbus ir emocinis faktorius – automobilis turi palikti gerą įspūdį aplinkiniams, tačiau tuo pačiu būti patikimas kasdienėje eksploatacijoje“, – savo įžvalgomis dalijasi E.Babelis.

Išsiskirti padeda technologijos

Tokioje perpildytoje ir konkurencingoje rinkoje, kaip C segmento, SUV gamintojai privalo ieškoti būdų, kaip išsiskirti. Tačiau tai padaryti – ne visuomet paprasta. Pasak automobilių eksperto E.Babelio, didžiausias progresas šiandien vyksta būtent technologijų srityje, kuri leidžia gamintojams atkreipti į save dėmesį.

„Anksčiau pažangiausios funkcijos pirmiausia būdavo diegiamos aukščiausios klasės modeliuose, o į vidutinę klasę nusileisdavo po kelerių metų. Dabar taip nebevyksta – vidutinės klasės atstovai patys investuoja į inovacijas ir siūlo jas iškart“, – pastebi ekspertas.

Šiandien tokius sprendimus, kaip nuotoliniu būdu atnaujinamą programinę įrangą, galimybę transliuoti vaizdo turinį, integruotą atsiskaitymą už stovėjimą ar skaitmeninį raktą, galima rasti ne tik šešiaženkles sumas kainuojančiuose „Mercedes-Benz“ S klasės ar „Bentley Flying Spur“ modeliuose. Šios funkcijos vis dažniau integruojamos ir į du ar net tris kartus pigesnius SUV, tokius kaip šiemet atnaujintas „Kia Sportage“ ar „Volvo XC60“.

Kaina – svarbi, bet ne visuomet lemiama

Vairuotojai, turėdami milžinišką pasirinkimo laisvę, dažniausiai sprendimą priima palygindami kelių labiausiai dominančių modelių kainas ir laukdami geriausio pasiūlymo. Vis dėlto, kaip pažymi „Lietuvos metų automobilio“ komisijos narys J.Lengvinas, kaina nėra vienintelis sėkmę lemiantis veiksnys.

„Kaina – labai svarbus faktorius, bet nebūtinai reiškia pigiausio modelio pergalę. Lietuvoje pirkėjams svarbiausia vertės santykis – tai, ką gauna už sumokėtus pinigus. Racionaliai įkainotas modelis tampa vertybe“, – pabrėžia J.Lengvinas.

Kainos racionalumas gali būti suvokiamas įvairiai, tačiau daugumai vairuotojų tai reiškia būtent optimalų kainos ir gaunamos naudos santykį. Kaip šį parametrą atitinka konkretūs C segmento SUV modeliai, iliustruoja Lietuvos automobilių rinkos analitikai „AutoTyrimai“.

Pavyzdžiui, „Kia Sportage“, „Renault Austral“ ar „Škoda Karoq“ modeliai Lietuvoje patenka į panašią kainų kategoriją, tačiau pardavimo skaičiai rodo, kad lietuviai iš šių trijų gerai žinomų modelių geriausiai vertina „Kia Sportage“. Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius Lietuvoje buvo parduoti net 523 šio modelio vienetai. Tuo metu „Renault Austral“ pasirinko 42 pirkėjai, o „Škoda Karoq“ – 169.

Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad pirkėjams svarbu ne tik kaina ir techninės charakteristikos. Sprendimą dažnai lemia ir kiti kriterijai – komforto įranga, praktiškumas, ergonomika ar netgi ankstesnė patirtis su konkrečiu gamintoju. Todėl net ir pasižymėdami panašiomis techninėmis savybėmis, kai kurie SUV modeliai Lietuvoje rinkos simpatijas pelno greičiau nei kiti.