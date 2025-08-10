Nidoje – parkavimo paradoksas: greičiau susimokėję mokate brangiau, nei gavę baudą

Paprastai už parkavimą nesusimokėjusiems piliečiams išsiunčiamas pranešimas apie nesumokėtą rinkliavą. Tuomet siūloma per 14 kalendorinių dienų sumokėti susitaikymo mokestį. Kitu atveju pradedama administracinė teisena pagal ANK 418 str.
Kaip nurodė Neringos savivaldybės atstovė spaudai Sandra Vaišvilaitė, birželio mėnesį surašyta 911 pranešimų, iš jų 300 asmenų sumokėjo susitaikymo mokestį.
Pagal ANK 418 str., Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas padarytas pirmą kartą užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų.
Tiesa, paprastai pirmą kartą padarius nusižengimą bauda sumažinama per pusę, tad daugeliu atvejų pažeidėjams tenka mokėti 10 eurų baudą.
Nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo 40 iki 100 eurų.
Susitaikymo mokestis didesnis, nei bauda
Neringos savivaldybės atstovė S. Vaišvilaitė nurodė, jog susitaikymo mokestis skiriasi priklausomai nuo to, kurioje zonoje nebuvo susimokėta už rinkliavą. Susitaikymo mokestis raudonojoje zonoje siekia 40 Eur, mėlynojoje – 28 Eur, žaliojoje – 6 Eur.
Taigi, daugeliu atveju šiuo metu labiau apsimoka mokėti administracinę baudą – pirmą kartą paskirta administracinė bauda gali būti ir kelis kartus mažesnė, nei susitaikymo mokestis.
Parkavimo tvarka Nidoje
Nuo birželio 1-osios dienos Neringoje įsigaliojo nauja vietinė rinkliava už automobilių stovėjimą.
Neringos savivaldybė primena, kad rinkliava galios iki rugpjūčio 31 dienos, o visa Nida padalyta į tris skirtingas zonas: žaliąją, mėlynąją ir raudonąją, kurių kainos ir veikimo laikas skiriasi.
Raudonojoje ir mėlynojoje zonose mokėti už stovėjimą reikia nuo 8 val. ryto iki 22 val. vakaro, o žaliojoje zonoje – visą parą.
Žalioji zona, esanti Taikos gatvėje 39 ir 41, skirta ilgalaikiam stovėjimui. Čia netaikomas valandinis tarifas – rinkliava skaičiuojama už parą. Lengvajam automobiliui para kainuoja 6 eurus, todėl ši vieta yra pigiausias pasirinkimas tiems, kurie Nidoje nori praleisti visą dieną ar ilgiau.
Mėlynoji zona apima Taikos, Skruzdynės, Kopų, Švyturio, Vėtrungių, Purvynės, Pamario, G. D. Kuverto gatves, taip pat Parnidžio kopos aikštelę, Nidos šiaurinio paplūdimio aikštelę ir keletą stovėjimo vietų palei Smiltynės plentą. Šioje zonoje stovėjimo kaina – 2 eurai už valandą.
Raudonoji zona, kurioje stovėjimas brangiausias – 3 eurai už valandą, apima centrinę Nidos dalį. Į ją patenka Lotmiškio ir Naglių gatvės, dalis Taikos gatvės (nuo 6 iki 4A numerių), taip pat aikštelės prie Naglių g. 14, 16, 19, 29 ir Taikos g. 4.
Savivaldybė tikisi, kad laikui bėgant poilsiautojai apsipras su nauja tvarka, o pirmųjų dienų neaiškumai bus greitai išspręsti. Informaciją apie parkavimo zonas, mokėjimo būdus ir galiojančias kainas galima rasti Neringos savivaldybės svetainėje arba stovėjimo aikštelėse pateiktuose informaciniuose stenduose.