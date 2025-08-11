Degalų kainų šuoliai Baltijos šalyse: benzinas – vėl pigiausias Lietuvoje

Praėjusią savaitę vidutinė Brent naftos kaina siekė 67,3 USD/bbl – tai 6,0 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 71,6 USD/bbl.
Skelbiama, kad Naftos kainų sumažėjimui įtakos turėjo OPEC+ sprendimas nuo rugsėjo padidinti gavybą 547 tūkst. barelių per dieną (bpd). Siekiant atgauti rinkos dalį, šis žingsnis žymi ankstyvą didžiausio OPEC+ apribojimų paketo – apie 2,5 mln. bpd – atšaukimą. „Goldman Sachs“ prognozuoja, kad realus padidėjimas sieks 1,7 mln. bpd, nes kai kurios narės sumažino gavybą po ankstesnio perprodukcijos laikotarpio. Rinkos dalyviai taip pat vertina JAV tarifų poveikį ir galimas sankcijas Rusijos naftai, galimas paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos.
Palyginimui, prieš metus Brent vidutinė naftos kaina siekė 78 USD/bbl, o 2023-iųjų tuo pačiu laikotarpiu ji siekė 86,4 USD/bbl.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–3 USD/bbl mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 65–67 USD/bbl ribose.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos sumažėjo Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje 0,3–1,1 procento, o Vokietijoje ir Lietuvoje kainos išaugo po 0,4 procento. Dyzelino vidutinės kainos sumažėjo visose lyginamose valstybėse 0,1–2,4 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas vėl yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sudaro 0,09 Eur/l.
Palyginti su ES šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 14 proc., o dyzelino – 3,9 proc. mažesnė.
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 16,73 Eur/MWh, ji sumažėjo 0,9 proc., lyginant su ankstesne savaite (16,89 Eur/MWh).
Palyginimui, pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 17,81 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 20,70 Eur/MWh.