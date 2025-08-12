Žinios, kurios šviečia.
Vilniuje neliks „geltonųjų lapelių“: aiškina, kaip keisis informavimas apie baudas

2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:55
Austėja Paulauskaitė
Nuo antradienio vairuotojai apie gautą baudą bus informuojami ne tik už automobilio valytuvų paliekamais „geltonaisiais lapeliais“, bet ir elektroniniais pranešimais. Tiesa, pasak „JUDU“, ateityje „geltonųjų lapelių“ apskritai neliks.
„Didėjantis automobilių srautas ir besiplečiančios rinkliavos zonos diktuoja būtinybę modernizuoti stovėjimo priežiūrą. Skaitmeninė sistema leis realiuoju laiku stebėti situaciją mieste, greičiau fiksuoti pažeidimus ir efektyviau paskirstyti kontrolės resursus. Vietoje pranešimų po valytuvu vairuotojai apie nesumokėtą rinkliavą bus informuojami el. paštu – tai ne tik patogesnis būdas, bet ir tvaresnis pasirinkimas“, – pranešime cituojama „JUDU“ Klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė.
„Skaitmenizuotas informavimas apie galimą vietinės rinkliavos nesumokėjimą naudingas visiems – tiek vairuotojams, tiek mūsų kontrolės komandai. Vairuotojai informaciją gaus greičiau ir patogiau. Tuo tarpu kontrolieriai galės dirbti efektyviau – sumažės administracinė našta, liks daugiau laiko realiai patikrai“, – tikino ji.
Akcentuojama, jog šie pokyčiai taip pat turėtų prisidėti ir prie miesto tvarumo tikslų.
„Atsisakoma popierplasčio gaminių (būtent iš jo gaminami „Geltoni lapeliai“), mažinama tarša ir perteklinis vartojimas. Be to, vis daugiau vairuotojų renkasi šiuolaikinius, skaitmeninius informavimo kanalus“, – teigia „JUDU“.
„JUDU“ yra atsakinga už viešojo transporto, automobilio stovėjimo paslaugų ir Vilniaus eismo organizavimą.
