Į Vilnių atvyko antrasis elektrinis keleivinis laivas „Lašiša“: startuos jau savaitgalį

2025 m. rugpjūčio 18 d. 16:49
Pirmadienio popietę į Vilnių pristatytas ir į Nerį nuleistas antrasis sostinės elektrinis keleivinis laivas „Lašiša“. Kaip ir pirmasis laivas „Rytas“, jis bus testuojamas, o vilniečiai bei miesto svečiai galės juo keliauti Nerimi jau nuo šio penktadienio. „Lašiša“ plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir „Rytas“ – du laivai leis geriau paskirstyti keleivių srautus ir užtikrins didesnį paslaugos prieinamumą visuose maršruto stotelėse, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 
„Daug vilniečių laivybą Neryje priėmė pozityviai ir aktyviai, o tai rodo, kad tvarūs sprendimai atliepia šiuolaikinio miesto lūkesčius. Pradėjus kursuoti antrajam laivui, dar daugiau miestiečių ir svečių galės pasinaudoti šia nauja keliavimo upe galimybe“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Projektas įgyvendinamas sklandžiai
„Projekto įgyvendinimo tempai nelėtėja – sostinėje jau turime du modernius elektrinius keleivinius laivus „Rytą“ ir „Lašišą“. Tai – reikšmingas rezultatas, pasiektas sprendžiant daugybę logistikos, techninių ir organizacinių klausimų, glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais. Abu laivai jau tampa svarbia viešojo transporto dalimi ir prisideda prie patogesnio, įvairesnio bei tvaresnio judėjimo mieste“, – sako UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovas Ignas Degutis.
Kaip ir pirmojo laivo atveju, prieš pradedant reguliarų keleivių plukdymą Nerimi, „Lašiša“ bus testuojama realiomis sąlygomis.
Bandomieji plaukimai prasidės atlikus visas privalomas registracijos procedūras ir saugumo patikras. Testavimų metu bus vertinamas valdymas ir manevringumas, bandomas švartavimasis pasroviui ir prieš srovę, matuojamos energijos sąnaudos, testuojama visa el.įranga. Kadangi anksčiau identifikuoti ir papildomai reikalingi sprendimai jau įdiegti, o įvairios simuliacijos išbandytos, šis etapas truks trumpiau nei „Ryto“ testavimas.
Didelė paslaugos paklausa
„Džiaugiamės, kad keleivinė laivyba sulaukė tokio didelio susidomėjimo. Nuo pat starto matome, jog vilniečiai ir miesto svečiai aktyviai renkasi kelionę Nerimi – darbo dienomis ir savaitgaliais „Ryto“ užimtumas siekia apie 80 proc. Tai rodo, kad tokia paslauga buvo labai laukiama. Antrasis laivas leis sumažinti laukimo laiką ir dar labiau padidinti paslaugos prieinamumą,“ – kalba Loreta Levulytė-Staškevičienė, JUDU vadovė.
Elektriniai laivai integruoti į viešojo transporto sistemą, todėl juose galioja JUDU / Vilniečio kortelės. Bilietus galima įsigyti „m.Ticket“ programėlėje, JUDU savitarnoje arba bekontakčiu būdu laive. Svarbu: bilietą būtina aktyvuoti tik įlipus į laivą. 90 min. bilietas kainuoja 3 Eur, o perkant laive – 4 Eur. Šiam bilietui taikomos visos įprastos nuolaidos ir lengvatos.
Reguliariai keleivius Vilniuje Nerimi plukdantys „Rytas“ ir „Lašiša“ yra pritaikyti miesto vidaus vandenų sąlygoms ir patogūs judėjimo negalią turintiems keleiviams, katamarano tipo elektriniai keleiviniai laivai. Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.
Laivuose yra po 32 sėdimas vietas, WiFi ryšys, vietos dviračiams, vaizdo stebėjimo kameros, o stogą dengia saulės elektrinė, papildomai generuojanti energiją.
Lrytas primena, kad Vilniuje jau kursuoja laivas „Rytas“. 
