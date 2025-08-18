Trakų savivaldybė imasi veiksmų: Karaimų gatvėje statomas atitvaras prieš nelegalų verslą

Gyventojų veiksmai ypač kontrastuoja su pernai pabaigtu Karaimų gatvės humanizavimo projektu, kurio tikslas – sukurti saugią, kultūriškai svarbią erdvę poilsiui ir lėtesniam miesto ritmui. Nepaisant ženklų ir aiškios tvarkos, nelegalus įvažiavimas ir parkavimo veikla kiemuose tęsėsi, todėl savivaldybė ėmėsi techninių priemonių – atitvaras eliminuos galimybę naudoti gyventojams ir gatvės verslams skirtus leidimus nelegaliai komercijai.
Dar pernai savivaldybė ne kartą kreipėsi į policiją, prašydama pagalbos kontroliuojant įvažiuojančius srautus, tačiau pažeidimų mastas išliko didelis. Atsižvelgus į policijos pareigūnų rekomendacijas, nuspręsta įrengti fizinį atitvarą.
„Mes negalime leisti, kad Trakų senamiesčio kiemai būtų paversti automobilių stovėjimo aikštele. Kiekvienas nelegalus sprendimas šiandien – tai tiesioginė žala miesto įvaizdžiui. Pagarba įvaizdžiui ir istorijai turi būti aukščiau už greitą pelną“, – sako Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Pasak jo, naujoji sistema padės sustabdyti tvarkos pažeidimus ir parodyti, kad Trakai renkasi vakarietišką, atsakingą kelią: „Trakai siekia tapti pėsčiųjų miestu, skatinančiu lėtąjį turizmą, keliones pėsčiomis, dviračiais ar kitomis gamtai draugiškomis priemonėmis. Tokie sprendimai atitinka ir žaliojo kurso principus, ir mūsų siekį išlaikyti Trakų unikalumą.“
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pabrėžia, kad tokios priemonės būtinos siekiant apsaugoti miesto veidą.
„Didėjantis automobilių srautas ne tik keičia kraštovaizdį, bet ir griauna tradicinę kiemų kultūrą – vietoj gėlynų, daržų ar žolės tenka matyti žvyru užpiltas aikšteles ir dešimtis automobilių. Mes prarandame senamiesčio vizualinį charakterį. Fizinis ribojimas šiuo atveju yra proporcinga, vakarietiška priemonė, leidžianti išsaugoti tai, ką turime vertingiausio“, – sako direkcijos vadovas Darius Kvedaravičius.
Trakų rajono savivaldybė pabrėžia, kad tokie sprendimai – riboti eismą, kontroliuoti patekimo tvarką, ginti paveldą – taikomi daugelyje Europos miestų.