Didžiausiai Rusijos automobilių gamintojai – krizė: kreipėsi į Maskvą prašydama skubios pagalbos

Samaros srities gubernatorius Viačeslavas Fedoriščevas pareiškė, kad bendrovei būtina federalinė pagalba.
Jis nurodė, kad su pramonės, prekybos, darbo ir finansų ministrais jau aptarė paramos priemones. „Pagalba bus federalinė, bet su mūsų bendrafinansavimu. Kokia suma – dar bus nuspręsta. Greičiausiai, 12 proc.“, – sakė gubernatorius.
Pasak jo, regiono valdžia kartu su „Rostech“ svarsto galimybę suteikti „AvtoVAZ“ išskirtines mokesčių lengvatas. Nors sprendimas finansine prasme sudėtingas, Fedoriščevas pabrėžė, jog prioritetas – ne žlugdyti automobilių pramonę, o ją išlaikyti ir plėtoti.
Šiuo metu „AvtoVAZ“ įmonėse Samaros srityje dirba apie 40 tūkst. žmonių, dar 15 tūkst. – susijusiose bendrovėse.
Pasak gubernatoriaus, darbuotojai nerimauja dėl mažėjančio užimtumo, o situaciją apsunkina aukšta Centrinio banko palūkanų norma.
Anksčiau bendrovės vadovas Maksimas Sokolovas prognozavo, kad 2025 m. „AvtoVAZ“ pardavimai sumažės 20–25 % – iki 367 tūkst. automobilių.
Atitinkamai bus mažinami ir gamybos planai.
Jau liepą koncernas paskelbė apie darbo savaitės trumpinimą, o rugpjūtį paaiškėjo, jog darbuotojų atlyginimai bus mažinami bent 20 %, taip pat bus panaikinti viršvalandžių priedai.