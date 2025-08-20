Žinios, kurios šviečia.
Žinia vairuotojams – nuo šiandien brangsta vairuotojų pažymėjimai

2025 m. rugpjūčio 20 d. 08:17
Lrytas.lt
Nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d. atnaujinamos „Regitros“ išduodamų vairuotojo pažymėjimų ir kvalifikacijos kortelių kainos. Kelti kainas nuspręsta dėl to, kad išaugo specialių blankų, graviravimo ir fotografavimo sąnaudos.
Paskutinį kartą bazinės vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 m.
Nuo šiol bendra tvarka išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 17,15 Eur vietoj buvusių 14,19 Eur, o vairuotojo kvalifikacijos kortelės išdavimas – 18,25 Eur vietoj 17,33 Eur. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas atpigs – jo kaina mažėja nuo 8 Eur iki 5,65 Eur.
„Regitra“ suteikia galimybę klientams vairuotojo pažymėjimą užsisakyti ne tik bendra tvarka t.y. per 15 darbo dienų, tačiau esant poreikiui galima paslaugą gauti greičiau – per 1 arba 5 darbo dienas.
Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti dviem būdais: atvykus į „Regitros“ padalinį arba internetu. Skaitmeninėmis paslaugomis gali pasinaudoti visi, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei 5 metų nuotrauką Gyventojų registre (gamintas asmens dokumentas arba vairuotojo pažymėjimas).
Pagamintas vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus arba į artimiausią siuntų terminalą.
