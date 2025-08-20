Žinia vairuotojams – nuo šiandien brangsta vairuotojų pažymėjimai

Paskutinį kartą bazinės vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 m.
Nuo šiol bendra tvarka išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 17,15 Eur vietoj buvusių 14,19 Eur, o vairuotojo kvalifikacijos kortelės išdavimas – 18,25 Eur vietoj 17,33 Eur. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas atpigs – jo kaina mažėja nuo 8 Eur iki 5,65 Eur.
„Regitra“ suteikia galimybę klientams vairuotojo pažymėjimą užsisakyti ne tik bendra tvarka t.y. per 15 darbo dienų, tačiau esant poreikiui galima paslaugą gauti greičiau – per 1 arba 5 darbo dienas.
Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti dviem būdais: atvykus į „Regitros“ padalinį arba internetu. Skaitmeninėmis paslaugomis gali pasinaudoti visi, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei 5 metų nuotrauką Gyventojų registre (gamintas asmens dokumentas arba vairuotojo pažymėjimas).
Pagamintas vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus arba į artimiausią siuntų terminalą.