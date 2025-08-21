„Bolt Drive“ automobilių parkas pasipildė: į gatves išrieda ekologiškesni modeliai

„Efektyvus ir mažiau taršus judumas – svarbus mūsų prioritetas. Kartu su partneriais jau esame finansavę elektrinių ir hibridinių autobusų plėtrą, logistikos sektoriaus tvarumo pokyčius, o dabar kartu su dalijimosi paslaugų teikėjais žengiame žingsnį link dar tvaresnių miesto judumo sprendimų. Tai – didžiausias „Bolt Drive“ automobilių parko atnaujinimas nuo paslaugos starto 2023 m. Svarbu paminėti ir tai, kad atnaujinus automobilių parką, net 70 proc. jį sudarančių transporto priemonių CO₂ emisija neviršija 130 g/km – prieš dvejus metus tokių buvo 45 proc.“, – sako Monika Cemnolonskienė, „Swedbank lizingo“ vadovė.
Automobilių, dviračių ir paspirtukų dalijimosi platformos 2024 m. Europoje buvo itin populiarios – naudojantis jų paslaugomis atlikta daugiau nei 640 mln. kelionių, rodo „Shared Mobility Index“ duomenys.
Anot M. Cemnolonskienės, ši tendencija – džiugina, mat augantis tokių platformų kaip „Bolt Drive“ populiarumas reikšmingai prisideda prie miestų tvarumo ir anglies dvideginio emisijų mažinimo: „Skaičiuojama, kad vienas dalijimosi automobilis gali pakeisti iki 12 privačių automobilių, mažindamas eismo intensyvumą, kamščius, oro taršą ir triukšmą. Tad ilgainiui šis „Bolt Drive“ automobilių parko atnaujinimas turėtų leisti atsisakyti beveik 9 tūkst. automobilių“, – sako M. Cemnolonskienė.
Draugiški ne tik aplinkai, bet ir vairuotojams
Dalijimosi automobiliais paslauga sprendžia daugybę opių problemų šiuolaikiniuose miestuose: mažinamas transporto priemonių skaičius gatvėse ir kiemuose, spūsčių kiekis ir, žinoma, oro taršos lygis.
„Taip prisidedame prie darnaus judumo vystymo. Matome, kad mūsų paslauga naudojasi vis daugiau didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų. Daliai jų ji jau tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Džiaugiamės galėdami atnaujinti savo automobilių parką ekologiškesniais automobiliais, kurie leidžia pasiūlyti vartotojams konkurencingas ir prieinamas kainas, o partnerystė su „Swedbank“ padeda įgyvendinti mūsų augimo planus ir kurti ateities judumo sprendimus Lietuvoje“, – sako Svajūnas Aliukonis, „Bolt Drive“ generalinis vadovas Lietuvoje.
Pasak jo, nauji „Bolt Drive“ automobiliai užtikrins dar modernesnę, patogesnę ir įvairesnę transporto priemonių pasiūlą šia paslauga besinaudojantiems gyventojams: „Nauji automobiliai pasižymi ne tik mažesnėmis emisijomis, bet ir aukštesniu komforto lygiu bei naujausiomis saugumo technologijomis, kurios pagerina vairavimo patirtį ir padidina kelionių saugumą.“
„Swedbank“ finansuotas automobilių parkas papildytas tokiais modeliais kaip „Toyota Yaris“, „Toyota Yaris Cross“, „Toyota C-HR“, „Volkswagen Golf“, „Volkswagen T-Cross“, „Volkswagen Tiguan“ ir krovininiais „Volkswagen Crafter“. Šie automobiliai yra nauji, efektyvūs ir atitinka griežtesnius emisijų standartus, todėl jų poveikis aplinkai yra gerokai mažesnis nei senesnių transporto priemonių.