Pokyčiai vairuotojams – po kurio laiko į „Regitrą“ teks važiuoti tik išskirtiniais atvejais

2025 m. rugpjūčio 21 d. 11:38
„Regitra“
„Regitros“ duomenys rodo, kad daugiausiai prašymų atnaujinti vairuotojo pažymėjimą dėl pasikeitusių duomenų, pavyzdžiui, pavardės, gaunama vasarą – vidutiniškai apie 4000. Šį pavasarį „Regitra“ pradėjo bendradarbiavimą su Migracijos departamentu ir sukūrė palengvinimą visiems jaunavedžiams ar kitiems vairuotojams, kurie nori pasikeisti pažymėjimą dėl naujo vardo ar pavardės.
Pasikeitus asmens duomenims atnaujinti vairuotojo pažymėjimą būtina per vieną mėnesį, rašoma „Regitros“ pranešime žiniasklaidai.
„Dabar užsisakę asmens dokumentą dėl duomenų keitimo, automatiškai gausite migracijos informacinės sistemos MIGRIS priminimą pasikeisti vairuotojo pažymėjimą ir registracijos liudijimą. Kviečiame nedelsti ir pasirūpinti tvarkingais dokumentais, kad galėtumėte ramiai mėgautis jau greit ateinančiu rudens sezonu be papildomų rūpesčių“, – sako „Regitros“ paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
Pasikeitus asmeniniams duomenims, „Regitra“ primena peržiūrėti ir kitus savo turimus dokumentus: transporto priemonės liudijimą, tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo kvalifikacijos kortelę ir juos atnaujinti. Tai padaryti galima ne tik „Regitros“ padaliniuose, bet ir internetu. Jūsų užsisakytas dokumentas atkeliaus tiesiai į jūsų namus arba pasirinktą siuntų terminalą.
„Siekiame, kad klientams mūsų paslaugos būtų kuo paprastesnės, tad užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą galite net būdami povestuvinėje kelionėje. Intensyviai dirbame ir po truputį perkeliame vis daugiau paslaugų į savitarnos portalą „eregitra.lt“. Tikimės, kad ateityje į „Regitros“ padalinį teks važiuoti tik išskirtiniais atvejais“, – sako T.Paliulis.
Per metus apie 33 tūkst. vairuotojų atnaujina dokumentus dėl pasikeitusių asmens duomenų.
