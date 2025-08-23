Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Auto
Rinka
2025 m. rugpjūčio 23 d. 18:11
Baleto primarijus N. Juška apie patirtas avarijas ir dalyką, kuris vairuojant erzina labiausiai: „Iš pykčio galiu iš kailio išsinerti“
2025 m. rugpjūčio 23 d. 18:11
Regina Renčeliauskaitė
Lrytas Premium nariams
Daugiau nuotraukų (4)
Nerijus Juška
avarija
vairavimas
Rodyti daugiau žymių