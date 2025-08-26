Registrų centras: transporto sektoriaus įmonių apyvarta pernai siekė 16,1 mlrd. eurų

Centro duomenimis, pardavimo pajamas per praėjusius metus padidino daugiau nei pusė (56 proc.) įmonių. Tuo metu mažesnę apyvartą fiksavo 41 proc. įmonių, dar nedidelė dalis nurodė, kad pajamų neturėjo.
Pelningai praėjusiais metais pavyko dirbti 53 proc. transporto sektoriaus bendrovių, nuostolingai metus baigė ketvirtadalis (26 proc.) įmonių. Likusi dalis nefiksavo nei pelno, nei nuostolių.
Pelningai veikusios transporto ir saugojimo įmonės pernai sugeneravo bendrą 766,5 mln. eurų ikimokestinį pelną, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė bendrą 153,1 mln. eurų ikimokestinį nuostolį.
Iš finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių transporto sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius per metus išaugo daugiau nei kas ketvirtoje (28 proc.) bendrovėje, 26 proc. įmonių šis skaičius sumažėjo, o beveik kas antroje įmonėje darbuotojų skaičius nesikeitė.
„Sodros“ duomenimis, bendras visų ataskaitas pateikusių transporto sektoriaus bendrovių darbuotojų skaičius šių metų pradžioje siekė beveik 126 tūkst. ir per metus išliko stabilus.
TransportassektoriusPinigai
