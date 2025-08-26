Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRinka

Registrų centras: transporto sektoriaus įmonių apyvarta pernai siekė 16,1 mlrd. eurų

2025 m. rugpjūčio 26 d. 13:41
Didžioji dalis pelningai dirbusių šalies pervežimo ir logistikos įmonių pernai bendrai sugeneravo 16,1 mlrd. eurų apyvartą. Palyginti su 2023 metais, praėjusiais metais ji buvo 3 proc. didesnė, skelbia Registrų centras, atlikęs 8 tūkst. šio sektoriaus įmonių finansinių ataskaitų analizę.
Daugiau nuotraukų (1)
Centro duomenimis, pardavimo pajamas per praėjusius metus padidino  daugiau nei pusė (56 proc.) įmonių. Tuo metu mažesnę apyvartą fiksavo 41 proc. įmonių, dar nedidelė dalis nurodė, kad pajamų neturėjo. 
Pelningai praėjusiais metais pavyko dirbti 53 proc. transporto sektoriaus bendrovių, nuostolingai metus baigė ketvirtadalis (26 proc.) įmonių. Likusi dalis nefiksavo nei pelno, nei nuostolių. 
Pelningai veikusios transporto ir saugojimo įmonės pernai sugeneravo bendrą 766,5 mln. eurų ikimokestinį pelną, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė bendrą 153,1 mln. eurų ikimokestinį nuostolį. 
Iš finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių transporto sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius per metus išaugo daugiau nei kas ketvirtoje (28 proc.) bendrovėje, 26 proc. įmonių šis skaičius sumažėjo, o beveik kas antroje įmonėje darbuotojų skaičius nesikeitė. 
„Sodros“ duomenimis, bendras visų ataskaitas pateikusių transporto sektoriaus bendrovių darbuotojų skaičius šių metų pradžioje siekė beveik 126 tūkst. ir per metus išliko stabilus.
TransportassektoriusPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.