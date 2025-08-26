Tokio spektaklio tikrai dar nematėte: atkūrė Romeo ir Džiuljetą, bet su transporto priemonėmis

„Atėjau į spektaklį manydama, kad jis bus labai kvailas, bet buvo tikrai geras. Man labai patiko“, – po vieno iš pasirodymų sakė žiūrovė Maia Maisate.
Du ekskavatoriai grėsmingai mojavo vienas kitam mechaninėmis rankomis atkurdami mirtiną Tebaldo ir Merkucijaus kovą su kardais, ir automobilis buvo numestas nuo uolos.
Spektaklyje, kuris buvo rodomas visą pirmąjį rugpjūčio savaitgalį, nėra dialogų, nors jį lydi fejerverkai ir muzika, įskaitant švedų grupės „The Cardigans“ dainą „Lovefool“.
„Tai didelis eksperimentas ieškant naujų būdų suvaidinti vieną populiariausių W.Shakespeare’o dramų, – sakė „Kinoteater“, kuris pastatė spektaklį, vienas režisierių Paavo Piikas. – Norėjome būti labai švelnūs su šiomis didelėmis mašinomis. Šis kontrastas mums įdomus. Patys nežinojome, ar pasitelkus transporto priemones įmanoma perteikti tokias emocijas kaip meilė.“
Priešais improvizuotas žiūrovų tribūnas važinėjo daugiau nei tuzinas transporto priemonių, įskaitant miesto autobusus, gaisrines, sunkvežimį ir cementovežį su išpieštomis širdimis.