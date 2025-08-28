Dar vienas miestas skelbia apie brangstančius viešojo transporto bilietus

Bilietų kainos Panevėžyje nesikeitė daugiau kaip 13 metų. Per šį laikotarpį ženkliai augo tiek infliacija, tiek autobusų parko išlaikymo, kuro, vairuotojų darbo užmokesčio ir kitų su transporto paslaugomis susijusių sąnaudų kaštai.
Pasak savivaldybės, sprendimas peržiūrėti kainodarą yra būtinas, siekiant užtikrinti stabilų viešojo transporto finansavimą ir išlaikyti gyventojams svarbius maršrutus.
Svarbiausi pokyčiai keleiviams
Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis galimybę per 30 min. persėsti į kitą autobusą, nuo spalio kainuos 0,70 Eur (dabar – 0,52 Eur).
Vienkartinis popierinis bilietas su QR kodu, įsigyjamas autobuse arba platinimo vietose, kainuos 1,50 Eur (dabar – 1,00 Eur).
Svarbu – šis pakeitimas įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d., o iki tol įsigyti bilietai galios 2 metus. Kiti bilietai su lengvatomis (studentams, pensininkams ir kt.) bus perskaičiuoti proporcingai pagal naujas bazines kainas.
Elektroninis bilietas, kurį jau naudoja didžioji dalis keleivių, išlieka patogia ir ekonomiška pasirinkimo galimybe visoms keleivių grupėms. Šis bilietas padeda taupyti, planuoti keliones ir užtikrina lankstumą persėdimams tarp maršrutų.
Išlieka nemokamos kelionės tam tikromis progomis
Savivaldybė ir toliau užtikrins galimybę nemokamai keliauti viešuoju transportu Tarybos nustatytomis progomis:
· po miesto gimtadienio renginių,
· Tarptautinę dieną be automobilio,
· Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis – pagal administracijos nustatytus maršrutus.