Nuskaičiuodavo pinigus
Vienas asmuo leidiniui pasakojo, kaip Bukarešte iš minėtos įmonės išsinuomavo automobilį. Žmogus atsisakė sudaryti papildomo draudimo sutartį, nes asmuo jau turėjo draudimą, tačiau pasakojo, kad darbuotojas nepriėmęs neigiamo atsakymo.
Gavus automobilį buvo nuodugniai dokumentuojami jau esami pažeidimai, tačiau konflikto vėliau – neišvengta.
Moteris aiškino, kad automobilį naudojo tik kelionei iš apgyvendinimo vietos į SPA centrą, o vakare jį laikė uždarame kieme, tačiau nuomotojas ją bandė apkaltini apgadinus transporto priemonę.
Aiškinta, kad įrodyti savo tiesą jai padėjo pasiimant automobilį iš nuomos punkto jos pačios nufilmuota medžiaga. Joje jau matėsi įbrėžimai, dėl kurių ji buvo kaltinama. Visgi vėliau bandyta apkaltinti mašinos dugno įbrėžimais. Ji taip pat teigia, kad darbuotojas nesutiko jai išduoti žalos ataskaitos.
„Kai aš pasiekiau kasą, norėdama atsiimti savo kreditinę kortelę, jis mane stumtelėjo ir sugriebė už rankų“, – laikraščiui „The Sun“ apie darbuotoją sakė moteris.
Galiausiai, ji atgavo savo užstatą, bet teigė, kad kompanija vėliau iš jos kredito kortelės nuskaičiavo 359,71 svarą. Pateikusi skundą savo bankui, ji atgavo pinigus.
Apie panašią situaciją kalbėjo ir kita pora.
Timas Huntas ir jo sužadėtinė 44-erių Rachel Sim balandžio mėnesį taip pat pasidalijo savo patirtimi su „Carwiz“ Bukarešte.
Jie teigia, kad jiems buvo priskaičiuota daugiau nei 1100 svarų sterlingų už dažų pažeidimus, kurių, kaip teigia Timas, jie taip pat nepadarė. Apie minėtą situaciją vyras paskelbė įmonės „LinkedIn“ puslapyje ir teigė, kad gavo žinutes iš „Carwiz“ generalinio direktoriaus Krešimir Dobrilović, kuris grasino imtis teisinių veiksmų.
Tuo tarpu dar vienas asmuo pasakojo nesklandumų turėjęs su įmonės padaliniu Varšuvoje, Lenkijoje.
Vyras taip pat sulaukė 541 svarų sterlingų sąskaitos už „mažą įlenkimą ant variklio dangčio“, o gautose nuotraukose, kuriose esą žala užfiksuota, nebuvo matyti automobilio registracijos numerio. Nors buvo įrodyta, kad vyras pažeidimų nepadarė, grąžinusi pinigus vėliau įmonė iš vyro sąskaitos nuskaičiavo 626,87 eurus valiutos keitimo mokesčio.
„Google“ svetainėje „Carwiz“ turi 2,1 balo iš penkių, 44 atsiliepimus, o „TripAdvisor“ svetainėje – 1,2 balo, 230 atsiliepimus.
Įmonė: tai yra pavieniai atvejai
Atsakydamas į kaltinimus „Carwiz“ atstovas spaudai sakė, kad įmonė kategoriškai atsiriboja nuo bet kokių teiginių apie galimą neetišką ir agresyvią įmonės politiką ir verslo modelį.
„Tai yra pavieniai atvejai, kurie jokiu būdu neatspindi vertybių, standartų ar lūkesčių, kuriuos mes, kaip pasaulinis prekės ženklas, puoselėjame.
Mes nuoširdžiai apgailestaujame, kad galimai nukentėjęs klientas nesusisiekė su mumis iškart po nelaimingo įvykio, kad galėtume nedelsiant išsiaiškinti visas aplinkybes, nes mūsų tikslas yra užkirsti kelią visoms tokioms ir galimoms nemalonioms situacijoms ateityje.
Mūsų franšizės partneris Bukarešte toje pačioje vietoje kartu su „Carwiz“ valdo ir kitą nuomos prekės ženklą. Keliais atvejais transporto priemonės ir paslaugos buvo teikiamos kito prekės ženklo vardu, tačiau vis tiek buvo tvarkomos „Carwiz“ prekės ženklo aplinkoje“, – buvo teigiama atstovų.
Taip pat aiškinta, kad įmonė puikiai supranta, kaip situacija atrodo iš klientų perspektyvos.
„Kai „Carwiz“ uniformas dėvintys darbuotojai perduoda automobilį iš „Carwiz“ biuro, skirtumas tarp prekių ženklų tampa neaiškus, net jei užsakymas, mokėjimas ir sutartis techniškai priklauso kitai įmonei ar prekių ženklui.
Šiuo metu atliekame oficialų vidinį patikrinimą ir imsimės būtinų priemonių, kad ateityje „Carwiz“ vietose būtų pašalintos visos dvigubo prekės ženklo formos“, – sakė atstovai.
