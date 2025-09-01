„Mercedes-Benz“ vadovas ragina politikus atsikvošėti: Europa rizikuoja visu greičiu lėkti tiesiai į sieną

Vokietijos automobilių pramonė dabar išgyvena sudėtingus laikus. Artėja diskutuotino politinio sprendimo data. Europos Sąjunga yra numačiusi nuo 2035 m. uždrausti prekybą naujais automobiliais, kurie turi vidaus degimo variklius.
„Mercedes-Benz“ generalinis direktorius ir Europos automobilių gamintojų asociacijos prezidentas Ola Kallenius apie šią politinę direktyvą kalba itin kritiškai.
Pasak jo, politikai privalo atsikvošėti ir realistiškai įvertinti technologinius ir ekonominius iššūkius. Jo teigimu, Europa rizikuoja visu greičiu lėkti tiesiai į sieną.
Jis perspėjo, kad itin griežti ribojimai gali ne tik sukelti paklausos disbalansą, bet ir destabilizuoti visą Europos automobilių rinką.
Artėjant 2035 m. pirkėjai gali masiškai atsigręžti į vidaus degimo variklius, siekdami paskutinės galimybės įsigyti tradicinį automobilį.
Tokia situacija, anot jo, keltų pavojų tiek pramonės planavimui, tiek vartotojų pasitikėjimui.
Šio pasisakymo kritikos strėlės buvo nutaikytos ir į patį draudimo principą.
Vadovas pabrėžė, kad dekarbonizacijos procesas technologijų atžvilgiu turi būti neutralus, o vietoj kategoriško draudimo reikėtų taikyti skatinamąsias priemones, tokias kaip mokesčių lengvatas elektromobilių pirkėjams, žemesnes elektros kainas įkrovimo stotelėse, spartesnį infrastruktūros plėtojimą.