Naujovė penkiuose Lietuvos miestuose: veiklą pradeda „Bolt Drive“

„Vos per kelias savaites nuo tada, kai pradėjome naująją ilgalaikės nuomos paslaugą teikti ne tik Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, bet ir Šiauliuose bei Panevėžyje, pamatėme labai gerus rezultatus – akivaizdu, kad tokios paslaugos naudotojams reikėjo“, – sako Svajūnas Aliukonis, paslaugos „Bolt Drive“ generalinis vadovas Lietuvoje.
Jau daugiau nei dvejus metus „Bolt Drive“ paslaugos naudotojai Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune naudodamiesi programėle gali rasti netoli esantį automobilį, nedelsdami pradėti juo kelionę, kuri gali trukti kelias minutes, kelias valandas ar kelias dienas, ir palikti automobilį bet kurioje programėlės leidžiamoje vietoje.
Naujasis ilgalaikės nuomos modelis nuo įprasto dalijimosi automobiliais būdo skiriasi tuo, kad paslaugos naudotojai gali rezervuoti automobilį iš anksto – net prieš mėnesį. Naudotis išsinuomotu automobiliu klientai galės juo nuo vienos iki 24 dienų. Automobiliai visuose miestuose stovės tam tikrose iš anksto numatytose vietose – klientai turės pradėti kelionę vienoje iš jų ir grąžinti automobilį ten, kur su juo pradėjo kelionę. Specialių stovėjimo vietų kiekviename mieste bus bent kelios.
Be to, nuo įprasto dalijimosi automobiliais modelio šis skiriasi ir tuo, kad degalais bei automobilio stovėjimu turi pasirūpinti patys naudotojai. „Bolt Drive“ skaičiavimu, naudodamiesi naujuoju nuomos sprendimu į ilgesnes keliones susiruošę vartotojai kelionei išleis iki 30 proc. mažiau, lyginant su įprastiniu dalijimosi automobiliais modeliu.
Kartu su „Admita“ per programėlę „Bolt“ Alytuje, Jonavoje, Utenoje, Mažeikiuose ir Marijampolėje bus nuomojami „Toyota Yaris Cross“.
Kartu su „Admita“ per programėlę „Bolt“ nuomojamais automobiliais keliauti galės ir „Bolt Business“ paslaugos naudotojai.
Ilgalaikės automobilių nuomos sprendimu gali naudotis 19 metų sulaukę vairuotojai, turintys bent vienerių metų vairavimo stažą.
