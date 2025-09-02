„Kautrai“ skirtas įspėjimas: neužtikrino tinkamų sąlygų negalią turinčiam keleiviui

Skundą tarnybai pateikęs judėjimo negalią turintis asmuo nurodė, kad planavo kelionę autobusu iš Kauno į Druskininkus. Jis iš anksto informavo vežėją apie poreikį keliauti autobusu su keltuvu, pritaikytu asmenims su negalia. Tačiau kelionės dieną atvyko autobusas be keltuvo, o įlipti į transporto priemonę pavyko tik padedant vairuotojui ir kitiems keleiviams.
Anot tarnybos, įmonė skelbia, kad keltuvo techninę įrangą turi tik naujausi autobusai, todėl jų atvykimas į konkretų reisą turi būti iš anksto suplanuojamas –apie tai pranešti elektroniniu paštu reikia bent prieš 36 val. iki kelionės.
Skundą pateikęs vyras apie savo poreikį įmonę informavo prieš 26 dienas. Nepaisant to, kaip teigia įmonės atstovai, pritaikyto autobuso „Kautra“ negalėjo užtikrinti dėl žmogiškos klaidos – dėl darbuotojų atostogų grafiko informacija apie poreikį nebuvo perduota planavimo skyriui.
Nors įmonė galiausiai suteikė keleivių vežimo paslaugą, pastaroji pripažino įvykusią klaidą, atsiprašė keleivio ir pasiūlė jam kompensaciją.
Nepaisant to, kontrolierė konstatavo, kad Lygių galimybių įstatymas šiuo atveju buvo pažeistas.
„Asmenys su negalia turi teisę keliauti savarankiškai. Situacijos, kai prieinamumas nėra užtikrinamas, net informavus apie reikalingą įrangą iš anksto, žeidžia orumą“, – pranešime teigė lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
Bendrovei rekomenduota tobulinti vidines procedūras, kad informacija apie individualius keleivių poreikius būtų laiku perduodama atsakingiems padaliniams, o kiekvienam asmeniui su negalia, iš anksto pranešusiam apie savo poreikius, būtų suteiktos prieinamos, savarankiškam naudojimuisi tinkamos paslaugos.