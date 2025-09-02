Nuo rugsėjo Nidoje – nemokamas parkavimas

Šią vasarą Neringoje pirmą kartą buvo apmokestinta visa Nidos gyvenvietė. Anksčiau rinkliava buvo taikoma tik dalyje stovėjimo aikštelių. Įvesti diferencijuoti tarifai padėjo reguliuoti transporto srautus – centrinėje Nidos dalyje automobilių sumažėjo, o aikštelėse, kuriose buvo taikomas paros mokestis (6 eurai už parą), automobilių netrūko. Dalis vairuotojų rinkosi ir nemokamas stovėjimo vietas už gyvenvietės ribų.
Birželio–liepos mėnesiais ir pirmąją rugpjūčio dalį buvo įteikta apie 3200 pranešimų dėl nesumokėtos rinkliavos už automobilių statymą. Iš jų apie 1500 vairuotojų sumokėjo vadinamąjį „užmaršumo“ mokestį, kuris svyravo nuo 6 iki 40 eurų.
Neringos savivaldybė dėkoja gyventojams ir svečiams už supratingumą bei teiktus pastebėjimus – jų dėka parkavimo tvarka bus toliau tobulinama, kad atitiktų tiek vietos bendruomenės, tiek kurorto svečių poreikius.
Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, vietinė rinkliava už automobilių statymą Nidos žaliojoje, raudonojoje ir mėlynojoje zonose renkama nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios (kitose Neringos gyvenvietėse tokia rinkliava nebuvo taikoma).