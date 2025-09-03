Vairuotojai Lietuvoje gali sulaukti naujo mokesčio: susimokėtų, kad stovi spūstyse

Susisiekimo ministerija Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Kelių rinkliavos dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo“ derinti pateikė rugpjūčio viduryje, o Lietuvos savivaldybių asociacijos perduotas Klaipėdos rajono savivaldybės pasiūlymas užregistruotas praėjusią savaitę, penktadienį, skelbė LRT.
Kaip nurodoma atitinkamoje ES direktyvoje, spūsčių mokestis gali būti taikomas tik tose kelio atkarpose, kuriose dažnai susidaro spūstys, ir tik tais laikotarpiais, kai jos paprastai susidaro.
Teigama, kad toks mokestis turėtų mažinti transporto srautus piko valandomis labiausiai apkrautuose kelių ruožuose, o surinktos lėšos galėtų būti naudojamos sprendžiant papildomų jungčių įrengimo dalinio finansavimo klausimus.
Nurodoma, kad lengvosioms transporto priemonėms taikomos tokios spūsčių mokesčio pamatinės vertės: nemetropoliniame greitkelyje – 23,7 cento už kilometrą, metropoliniame greitkelyje – 25,9 ct/km, pagrindiniame nemetropoliniame kelyje – 41,5 ct/km, o pagrindiniame metropoliniame kelyje – 61 ct/km.
Kol kas, ar toks mokestis išties galėtų pasiekti dienos šviesą, lieka neaišku. Tam turėtų būti gautas parlamentarų, o vėliau – ir prezidento sutikimas.
Darbą baigiantis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis sakė esąs prieš vadinamąjį spūsčių mokestį, skelbė BNS.
„Aš asmeniškai tokiems mokesčiams nepritarčiau ir nenorėčiau pritarti“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė E. Sabutis.
Pasak jo, spūsčių klausimai turėtų būti sprendžiami didinant viešojo transporto prieinamumą arba gerinant susisiekimo infrastruktūrą.
„Vien apkrauti mokesčiais žmones dėl to, kad jie stovi spūstyse ne dėl savo kaltės, man atrodo visiškai neteisinga“, – tvirtino politikas.