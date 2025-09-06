Parodė, kaip atrodo pavojingiausias darbas pasaulyje: grėsmė čia tyko už kiekvieno kampo

Nepaisant didžiulio pavojaus su keleiviais nukristi į bedugnę, vairuotojas gana sumaniai įveikia stačius šlaitus ir posūkius, matyti platformoje „Reddit“ paskelbtame vaizdo įraše.
Vaizdo įrašas su autobusu tapo virusiniu internete – surinko daugiau nei 11 tūkst. reakcijų.
Vaizduose matyti, kaip autobusas įveikia kalnų šlaitus, o kadruose matyti bedugnė ir krioklys.
Transporto priemonė toliau įveikia stačius posūkius ir aktyviai kyla nuožulniu keliu. Po kelių sekundžių autobusas išvažiuoja į šlaito viršūnę, po to toliau važiuoja žvyrkeliu.
„Autobuso vairuotojo darbas Himalajuose yra tikriausiai vienas iš pavojingiausių pasaulyje“, – rašoma po virusiniu tapusiu vaizdo įrašu.
Žinoma, kad šie kadrai buvo nufilmuoti aukščiausiame kalnų masyve pasaulyje ne anksčiau kaip šių metų kovo mėnesį. Komentaruose spėjama, kad tai panašu į vieną iš kelių Nepale, per kurį driekiasi Himalajai.
Socialinių tinklų reakcija Komentaruose prie vaizdo įrašo daugelis vartotojų pripažino tokio kelio pavojingumą ir kartu su tuo susijusius didžiulius rizikos veiksnius.
Žurnalistams labiausiai patiko šie komentarai:
„Atrodo, kad būti šio autobuso keleiviu taip pat pavojinga.“
„Taip, tu padarei šį vaizdo įrašą dar baisesnį mums visiems.“
„Už jokius pinigus manęs į šį autobusą neįsodinsite!.“
„Pats autobusas taip pat atlieka pavojingą darbą.“
„Aš susirinkčiau daiktus į autobusą ir eičiau pėsčiomis palei kelią.“
Šaltinis: focus.ua
