Nuo liepos 1 d. Vilniuje už parkavimą pačioje brangiausioje, mėlynojoje, zonoje tenka mokėti 3,5 euro už pirmąją stovėjimo valandą, nuo antrosios stovėjimo valandos mokestis išauga iki 4 eur/val. Mokestis taikomas be išlygų ištisą parą, septynias dienas per savaitę.
„Šiuo metu brangiausias parkavimas Baltijos šalyse yra Rygos senamiestyje, kur pirmoji stovėjimo valanda kainuoja 5 eurus, o nuo antrosios valandos kaina šokteli net iki 8 eurų. Talino senamiestyje priparkuoti automobilį taip pat nėra pigu – čia valanda kainuoja 6 eurus“, – pasakoja „Europcar Lietuva“ vadovas Einoras Čiagus.
Pasak jo, nors didelės automobilių stovėjimo kainos gali turėti teigiamą poveikį miesto aplinkai, vairuotojas, kuriam reikia nuvykti į miesto centrą, tikrai du kartus pagalvos, prieš palikdamas automobilį stovėti ilgesniam laikui. Pavyzdžiui, 8 valandų darbo diena Vilniaus senamiestyje atsieitų 31,5 euro, Taline – 48 eurus, o Rygoje – net 61 eurą.
Augančios parkavimo kainos tik iliustruoja, kaip sparčiai auga su nuosavu automobiliu susijusios išlaidos, kurių kartais nenumato vairuotojai, įsitikinęs E. Čiagus.
„Papildomos išlaidos, tokios kaip techninė priežiūra, padangos ir draudimo įmokos, sudaro vis didesnę dalį, tad nuosavas automobilis kainuoja vis brangiau. Pastaraisiais metais kainos kyla taip greitai, kad kai ateina laikas montuoti žiemines padangas, to nebegalima padaryti už pavasarį buvusias kainas. Pastebime, kad tiek privatūs asmenys, tiek įmonės vis labiau trokšta stabilumo ir yra linkę rinktis automobilio veiklos nuomą su paslaugomis, kas leidžia labiau planuoti išlaidas“, – teigia „Europcar Lietuva“ vadovas.
Nuo baudos – nepabėgsi
Išaugus parkavimo kainoms, rizikuoti nemokėti už parkavimą taip pat neverta. Šiuo metu bauda už neapmokėtą parkavimą mėlynojoje zonoje Vilniuje yra 96 eurai. Rygoje taikoma iki 70 eurų, Taline – mažiausiai 40 eurų bauda, vis dėlto už netinkamą parkavimą gali tekti sumokėti ir daugiau.
„Kai vairuojamas išnuomotas automobilis, vairuotojai neretai pamiršta, kad atsakomybė už parkavimo taisyklių pažeidimus visada išlieka vairuotojui. Net jei automobilį gražinote nuomos bendrovei, o bauda pasiekė vėliau, jis vis tiek bus susieta su konkrečiu automobiliu ir vairavimo laiku, tad baudą teks apmokėti“, – pabrėžia E. Čiagus.
Pasak jo, kartais tenka susidurti su klaidingais įsitikinimais, neva užsienyje padaryti kelių eismo taisyklių ar parkavimo nusižengimai nepasiekia Lietuvos vairuotojų.
„Pagal Europos Sąjungos direktyvą, valstybės narės privalo keistis duomenimis apie vairuotojų nusižengimus. Tam veikia bendra informacinė sistema „EUCARIS“, per kurią, pavyzdžiui, Latvijos ar Estijos institucijos gali kreiptis į Lietuvos „Regitrą“ ir gauti transporto priemonės savininko duomenis. Tai leidžia užtikrinti, kad baudos už greičio viršijimą, šviesoforo signalų nepaisymą ar kitus pažeidimus pasiektų vairuotoją net ir Lietuvoje“, – sako „Europcar Lietuva“ vadovas.
