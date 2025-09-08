Miuncheno automobilių parodoje – rekordinis dalyvių iš Kinijos skaičius

Diek daug dalyvių neatstovauja jokiai kitai vienai šaliai, išskyrus Vokietiją. Preliminariais duomenimis, iš viso į parodą užsiregistravo 748 dalyviai, iš kurių 57 proc. buvo iš užsienio – tai taip pat rekordinis rodiklis.
Be tiekėjų, parodoje dalyvauja vis daugiau automobilių gamintojų, todėl „IAA 2025“ yra „margiausia automobilių gamintojų platforma per visą jos istoriją“, – teigė VDA. Tačiau yra ir vienas trūkumas: Vokietijos gamintojų dominavimas silpsta net jų pačių šalyje vykstančioje parodoje, o tai atspindi pasaulinių rinkų tendencijas.
Federalinės automobilių transporto tarnybos (KBA) duomenys rodo, kad sausio-rugpjūčio mėnesiais Vokietijoje naujai įregistruota daugiau nei 35 000 Kinijoje pagamintų automobilių (pernai – maždaug perpus mažiau), o tai sudaro 1,9 proc. rinkos. Įskaitant kompanijai „Geely“ priklausančias bendroves „Volvo“ ir „Polestar“, ši dalis viršija 4 proc. ir lenkia bendrovių „Toyota“ ir „Tesla“ rinkos dalį kartu sudėjus.
Pirmoje vietoje pagal naujai įregistruotų automobilių skaičių yra „MG Roewe“ su 15 600 transporto priemonių, o elektromobilių gamintoja BYD klientams pristatytų automobilių skaičių padidino penkiskart – iki maždaug 8 500 vienetų.
Kinijos bendrovių plėtrą Vokietijoje riboja tarifai, prekės ženklų žinomumas, konservatyvūs pirkėjai ir skystas platintojų tinklas – metų pradžioje BYD turėjo mažiau nei 30 platintojų, o Vokietijos prekių ženklai – jų šimtus.
Automobilių analizės bendrovės „Jato Dynamics“ duomenimis, 2025 m. pirmąjį pusmetį visoje Europoje kinų prekės ženklai sudarė daugiau nei 5 proc. visų naujai įregistruotų automobilių.
Reaguodami į tai, Vokietijos automobilių gamintojai pristato naujų modelių, tarp kurių yra ir BMW iX3, o Kinijos įmonės rengia agresyvius planus kurti pigesnius elektromobilius.
Duomenų specialistų firma „Inovev“ 2025 m. parodą pavadino Vokietijos ir Kinijos kova dėl pranašumo elektromobilių srityje. Analitikai perspėja, kad, nepaisant didėjančios konkurencijos, vokiečių prekių ženklai išlieka atsparūs, nes praeityje jau yra susidūrę su panašiais iššūkiais, kuriuos jiems metė Japonijos, Korėjos gamintojai ir „Tesla“.
automobilių parodaVokietijaKinija
Rodyti daugiau žymių