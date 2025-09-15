Vieną dieną – nemokamas viešasis transportas: akcija skirta specialiai progai

„Kartais pamirštame, kad kasdienėms kelionėms turime alternatyvų nuosavam automobiliui – ėjimas pėsčiomis, dviračiai, viešasis transportas. Variantų tikrai yra. Vis dėlto didžiausias mūsų lūkestis – kad tai nebūtų tik vienos savaitės metuose pokytis, o priešingai – kad žmogui ir gamtai draugiškesnis judėjimas palaipsniui taptų įpročiu“, – sako laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Į kasmetinį savaitinį darnaus judumo maratoną jungiasi ir Lietuvos miestai, dešimtys nevyriausybinių organizacijų, akademinio pasaulio ir verslo atstovų bei bendruomenių, vienijamų to paties tikslo – kad šalies gyventojai judėtų kitaip – draugiškiau gamtai ir savo sveikatai.
Europos judumo savaitės ambasadorė Lietuvoje yra Susisiekimo ministerija, savivaldybes skatinanti tarptautinę iniciatyvą savuose miestuose minėti įdomiai ir išradingai.
Senajame žemyne ir už jo ribų nuo 2002 m. vykstanti Europos judumo savaitė yra tarptautinė iniciatyva, skirta didinti gyventojų sąmoningumą apie darnų judumą mieste, siekiant keisti gyventojų keliavimo įpročius bei skatinti alternatyvius keliavimo būdus: mikrojudumo priemonėmis, dviračiais, pėsčiomis, viešuoju transportu ar dalijimosi paslaugomis.
Europos judumo savaitės kulminacija tradiciškai tampa rugsėjo 22 d., dar žinoma kaip Tarptautinė diena be automobilio. Kai kurių Lietuvos miestų vežėjai tądien keleivius veža nemokamai.