JAV automobilių gamintoja „Ford“ Vokietijos gamykloje panaikins 1 000 darbo vietų

Nuo sausio mėnesio gamyba šiame vakarų Vokietijos mieste bus vykdoma nebe dviem, o tik viena pamaina, pranešė „Ford“, praėjus mažiau nei metams nuo paskelbimo apie planus šioje gamykloje įgyvendinti plataus masto sąnaudų mažinimo priemones.
Pagal 2024 m. pateiktus planus iki 2027 m. pabaigos bus panaikinta 2 900 darbo vietų – maždaug viena iš keturių, esančių „Ford“ Kelno padalinyje.
Savo noru išeinantys darbuotojai gali tikėtis gana didelių išeitinių kompensacijų. Jei jų darbo vietos bus perkeltos dėl to, kad padalinys parduodamas ir jo veiklą tęs kita bendrovė, jų padėtis nepablogės.
Dėl to gegužės mėnesį „Ford“ gamyklos Kelne darbuotojai surengė istorinį pirmąjį streiką, dėl kurio buvo iš esmės sustabdyta gamyba, jiems pasipriešinus planuojamam darbo vietų mažinimui.
Šis streikas buvo pirmasis per beveik 100 metų veiklos laikotarpį Kelne nuo 1930 metų.
Tik maždaug prieš dvi savaites Kelno įmonės darbuotojai sudarė sąlygas planuojamoms taupymo priemonėms – apie 93,5 proc. darbuotojų pritarė kompromisui, dėl kurio liepos mėnesį susitarė profesinė sąjunga „IG Metall“ ir vadovybė.
Tačiau antradienį paskelbtas darbuotojų skaičiaus mažinimas bus padidintas iki 1 000, o tikslus skaičius dar bus nustatytas derybose su darbuotojų atstovais, teigia automobilių gamintoja.