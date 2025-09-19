Vilniuje įrengtos dar 26 elektromobilių įkrovimo stotelės

Skelbiama, kad vienos stotelės įkrovimo galia siekia iki 22 kilovatvalandžių (kW). Tačiau bendrovė pabrėžia, kad stotelės yra balansuojamos nuo pastato, todėl jų galia gali kisti priklausomai nuo vienu metu įkraunamų elektromobilių skaičiaus.
„Nuosekliai įgyvendiname savo strategiją didinti elektromobilių įkrovimo taškų prieinamumą visoje Lietuvoje, plėtodami viešą elektromobilių įkrovimo tinklą „Elektrum Drive“. Įkrovimo stotelės verslo centruose yra mūsų strategijos dalis, tad partnerystė su kaimyniniu „Hero“ buvo natūralus žingsnis“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo plėtros skyriaus vadovas Erikas Nemeikšis.
Pasak E. Nemeikšio, dažniausiai elektromobilių įkrovimo stotelių vairuotojams prireikia ilgų kelionių metu, dėl to, plečiant įkrovimo infrastruktūros tinklą, bendrovė labiausiai orientuojasi į greitkelius, tarpmiestinius kelius, lankytinus objektus ar prekybos ir verslo centrus skirtinguose šalies regionuose.
Šiuo metu „Elektrum Drive“ tinkle Lietuvoje veikia 367 įkrovimo prieigos, o visose Baltijos šalyse jų skaičiuojama per tūkstantį.