Visą pirmadienį – nemokamos kelionės „Bolt“ paspirtukais

Norintiems rugsėjo 22 d. keliauti paspirtuku nemokamai reikia turėti ar susikurti paskyrą programėlėje „Bolt“ ir savo mieste rasti vieną iš laimingųjų paspirtukų, kuriais naudotis pirmadienį galima nemokamai. Nemokamus paspirtukus bus galima rasti visuose dešimt miestų, kur „Bolt“ teikia paspirtukų nuomos paslaugą.
„Bolt“ nemokamų paspirtukų iniciatyva minint Dieną be automobilio prasidėjo Lietuvoje ir čia vyksta jau ketvirtus metus. Šiemet akcija taip pat vyksta ir Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Azerbaidžane.
„Net 91 proc. lietuvių, kurie dažniausiai mieste keliauja automobiliu, dėl kamščių mieste sako jaučiantys stresą. 71 proc. automobilį kasdienėms kelionėms naudojančių lietuvių sako, kad stresą kelia ir ilga kelionių automobiliu trukmė. Diena be automobilio – puiki proga išbandyti įvairesnius transporto būdus net ir tiems, kurie be automobilio savo dienos mieste neįsivaizduoja, ir įsivertinti – galbūt kiti kelionių būdai malonesni?“, – sako Benas Jurlovas, „Bolt“ operacijų vadovas Lietuvoje.
16-oje Europos šalių „Bolt“ šiemet atlikta vartotojų apklausa parodė, kad 70 proc. dalijimosi paspirtukais paslaugos naudotojų sako, kad keliones dažnai derina su kitais darniais kelionių būdais – pavyzdžiui, dalį kelio važiuoja paspirtuku, o dalį – viešuoju transportu ar eina pėsčiomis.
„Bolt“ paspirtukais Lietuvoje naudojasi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Jonavos, Marijampolės, Kėdainių, Trakų gyventojai ir šių miestų svečiai.