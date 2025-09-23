Į Vilniaus gatves išriedėjo neįprasti elektromobiliai nuomai: išvysto tik 45 km/h greitį

Teigiama, kad elektromobiliai „Citroën Ami“ išsiskiria savo mažu dydžiu – užima apie pusę įprastos stovėjimo vietos. Pilnai įkrautas elektromobilis gali nuvažiuoti iki 40 km atstumą, tad šios transporto priemonės bus skirtos kelionėms miesto širdyje – naudotojai keliones su „Citroën Ami“ elektromobiliais galės pradėti ir baigti tik programėlėje pažymėtoje Vilniaus dalyje.
Aiškinta, kad kelionės šiais nedideliais elektromobiliais kainuos reikšmingai mažiau nei kitais „Bolt Drive“ automobiliais.
„Deja, vis dar dažnai mieste dideliais ir taršiais automobiliais, talpinančiais penkis ar daugiau žmonių, keliauja vienas vairuotojas. Tai viena iš priežasčių, kodėl susidaro kamščiai ir tai prisideda prie taršos mieste. Tokie kompaktiški dviviečiai elektromobiliai gali padėti šią problemą spręsti – jie užima gerokai mažiau vietos ir neteršia aplinkos išmetamosiomis dujomis“, – sako Svajūnas Aliukonis, „Bolt Drive“ generalinis vadovas Lietuvoje.
JUDU Judumo transformacijos vadovas dr. Jonas Damidavičius sako, kad Vilnius turi ambicingų tikslų – ne tik pagerinti keliavimo kokybę, sutrumpinti gyventojų kelionių trukmę ir kelionių mieste neigiamą poveikį aplinkai, bet ir sumažinti miesto erdvių perkrovimą automobiliais.
„Dalijimosi automobiliais paslaugos yra svarbus įrankis, padedantis šių tikslų siekti. Ši paslauga suteikia miesto gyventojams galimybę automobiliu naudotis tik tada, kai to tikrai reikia, o kitoms kelionėms jie gali rinktis viešąjį transportą, dviratį ar keliones pėsčiomis. Taip pat gerai veikianti dalijimosi automobiliais sistema padeda mažinti automobilių skaičių mieste ir ilgainiui atlaisvinti daugiau erdvės žmonėms. O tai, kad miesto centre atsiranda ir tokie manevringi, daug vietos neužimantys elektromobiliai yra dar vienas žingsnis, galintis padėti pamažu atlaisvinti miestą nuo automobilių ir siekti klimatui neutralių tikslų“, – sako J. Damidavičius.