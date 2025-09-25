Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Regitra“: užsisakyti numerio ženklų keitimo paslaugą nuo šiol galima ir internetu

2025 m. rugsėjo 25 d. 09:55
Numerio ženklų keitimo paslaugą norintys užsisakyti vairuotojai nuo šiol tą galės padaryti internetu, ketvirtadienį pranešė „Regitra“. Anot jos, į elektroninę erdvę perkelta paslauga leis sutaupyti laiko, mat į padalinį užteks atvykti vieną kartą.
„Numerio ženklų keitimo paslauga kasmet pasinaudoja apie 21 tūkst. klientų, todėl jos perkėlimas į elektroninę erdvę leis sutaupyti daug laiko ir palengvins procesą tiek gyventojams, tiek įmonės specialistams. Įdiegus šią naujovę, užsisakyti pakaitinius numerius vietoj sugadintų bus galima tiesiog internetu, o juos atsiimti klientus kviesime į jiems patogiausią padalinį“, – pranešime cituojama „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.
Anot „Regitros“, keičiant numerius internetu turės būti keičiamos abi plokštelės, be to, vairuotojai galės pakeisti ir numerio ženklų formatą – pavyzdžiui, rinktis siauresnes plokšteles arba keturkampes, kurios pritaikytos būtent jų transporto priemonei.
Ši paslauga pritaikyta toms transporto priemonėms, kurios yra įregistruotos, o jų  valstybiniai numeriai jau išduoti. 
