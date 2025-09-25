Klaipėdoje keičiasi viešojo transporto bilietų senjorams tvarka: galės gauti pigiau

Jie su Klaipėdiečio kortele galės įsigyti metinį viešojo transporto bilietą su net 96 proc. nuolaida – kuris kainuos vos 10 eurų. Šiuo metu 65–69 metų keleiviai gauna tik 50 proc. nuolaidą pusmečio ar metiniams bilietams, o 96 proc. lengvata taikoma tik nuo 70 metų. Sulaukusiems 70 metų ir daugiau tvarka nesikeičia – jie metinį bilietą už 10 eurų galės įsigyti net ir neturėdami Klaipėdiečio kortelės.
„Mums labai svarbu, kuo gyvena ir kaip jaučiasi mūsų senjorai. Tai tie žmonės, kurie kadais kūrė mūsų miestą, jame dirbo ir atidavė savo širdį. Norime, kad vyresnio amžiaus klaipėdiečiai jaustųsi oriai, daugiau keliautų, bendrautų ir svarbiausia, kad tam nekliudytų finansiniai barjerai. Tokios galimybės reikalingos ne tik 70-ties metų sulaukusiems, bet ir jaunesniems pensinio amžiaus klaipėdiečiams. Štai vien 65–69 metų grupėje turime daugiau kaip 10 tūkst. gyventojų, iš kurių daugiau nei pusė – apie 5300 – galėtų pasinaudoti šia lengvata. Tai reiškia, kad pokyčiai realiai palies tūkstančius miestiečių. Toks žingsnis – tai ne tik pagalba, palengvinanti kasdienybę, bet ir kvietimas gyventi aktyviau, bendruomeniškiau bei draugiškiau mūsų mieste“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Tikimasi, kad ši naujovė pritrauks daugiau vyresnio amžiaus gyventojų naudotis viešuoju transportu, rečiau rinktis automobilį ir prisidės prie švaresnio miesto oro bei mažesnių spūsčių. Nuolaida bus taikoma tik Klaipėdoje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Klaipėdiečio kortelę turintiems senjorams, todėl uostamiestyje gyvenantys, bet čia dar nedeklaravę gyvenamosios vietos, tai turėtų padaryti. Tai reikš didesnes gyventojų pajamų mokesčio įplaukas į miesto biudžetą.
Tuo pačiu tarybos sprendimu bus atsisakoma vardinių terminuotų bilietų, nes nuo balandžio 1 d. įsigaliojęs Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymas panaikino lengvatas tokiems bilietams ir nustatė vienodas valstybines nuolaidas tiek miesto, tiek priemiesčio maršrutams. Dėl to nelieka 2 ir 3 zonų terminuotų bilietų su 50 ir 80 proc. nuolaidomis.
Taip pat nuspręsta atsisakyti galimybės gauti nuolaidą perkant 100 bilietų iš karto, kadangi per daugiau nei šešerius metus šia lengvata nepasinaudojo nė vienas keleivis. Išlieka tik lengvata įsigyjant 50 terminuotų bilietų.