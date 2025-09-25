Vis daugiau vairuotojų renkasi naudotus automobilius: tam yra viena priežastis

Šį augimą dar labiau išryškina kontrastas su naujų automobilių pardavimais. Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, per pirmąjį 2025 m. pusmetį naujų automobilių registracijos Europoje sumažėjo 1,9 proc. Tai rodo, kad rinka pasuko priešingomis kryptimis – nauji automobiliai pirkėjams tampa vis sunkiau įperkami, o naudotų pasiūla įgauna vis daugiau pagreičio.
„Šis kontrastas rodo, kad naudoti automobiliai tampa realia alternatyva vis didesnei daliai pirkėjų. Didžiausią įtaką tam daro naujų automobilių kainų šuolis, išaugę finansavimo kaštai, skaitmenizuota naudotų automobilių prekyba ir ilgi naujų transporto priemonių pristatymo terminai,“ – komentuoja naudotų automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas.
Lietuvos pirkėjų pasirinkimai
Lietuvoje tendencijos labai panašios – vis daugiau žmonių naują automobilį vertina kaip sunkiai pasiekiamą prabangą, todėl renkasi naudotus. Pasak eksperto, šiandien pirkėjų sprendimus pirmiausia lemia finansinės galimybės.
„Žmonių finansinės galimybės ribotos, o brangesnį automobilį tikrai gali įsigyti ne kiekvienas. Dalis pirkėjų renkasi kokybišką naudotą transporto priemonę, nes tai jiems tinkamesnis variantas. Paklausa išlieka aukšta, tačiau kartu juntame ir stiprėjančią konkurenciją rinkoje,“ – pastebi ekspertas.
Jo teigimu, Lietuvoje pirkėjai dažniausiai skiria 8–18 tūkst. eurų biudžetą naudotiems automobiliams. Į šią sumą dažniausiai telpa miesto hečbekai, kompaktiški SUV ir vidutinės klasės sedanai. Per kelerius metus ši „saldžioji zona“ pamažu kilo aukštyn, nes brango nauji automobiliai, augo infliacija ir keitėsi pirkėjų įpročiai.
Populiariausi prekių ženklai
Lietuvoje naudotų automobilių pirkėjai dažniausiai renkasi „Volkswagen“, BMW, „Opel“, „Volvo“ ir „Audi“, o naujų automobilių rinkoje pirmauja „Toyota“, „Škoda“, „Volkswagen“ ir „Kia“.
„Matome, kad šis paveikslas iš esmės sutampa su Europos rinkos tendencijomis – ypač didelę dalį užima VAG grupės modeliai bei „Toyota“. Tai rodo, kad pirkėjai, net ir rinkdamiesi naudotus automobilius, siekia kokybės, patikimumo ir išliekamosios vertės,“ – sako ekspertas.
Skaidrumas ir saugumas tampa prioritetu
Keičiasi ne tik biudžeto ribos ar modelių pasirinkimas, bet ir patys pirkėjų lūkesčiai. Jei anksčiau daugelis rinkdavosi pigesnį variantą, šiandien vis daugiau žmonių yra pasirengę investuoti daugiau, tačiau tik į automobilį su aiškia istorija.
„Vis daugiau žmonių pasiryžta mokėti daugiau, bet renkasi tik patikrintą automobilį su garantija ir aiškia istorija. Dalis klientų jau yra patyrę nuostolių pirkdami pigiau ir dabar linkę investuoti daugiau, kad ateityje išvengtų papildomų problemų. Žmonės ima suprasti, kad labai geras automobilis už labai žemą kainą – retenybė,“ – pabrėžia vadovas.
Kas laukia Lietuvos rinkos?
Žvelgdamas į ateitį, ekspertas įsitikinęs, kad Lietuvos naudotų automobilių rinka išlaikys augimo tempą, panašų į Europoje prognozuojamą 4,3 proc. per metus, o tam tikrais laikotarpiais netgi jį viršys.
„Tam įtakos turės ne tik bendra ekonominė situacija, bet ir vietiniai veiksniai. Vienas jų – pensijų sistemos reforma, pagal kurią nuo 2026 m. gyventojai galės atsiimti dalį antros pakopos pensijų lėšų. Tikėtina, kad dalis šių pinigų bus skirta didesniems pirkiniams, tarp jų ir automobiliams. Tai gali suteikti papildomą impulsą rinkai,“ – prognozuoja P. Valiukėnas.
