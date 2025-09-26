Lrytas Premium prenumerata tik
BMW visame pasaulyje atšaukia šimtus tūkstančių automobilių: pastebėta problema gali pridaryti rimtų bėdų

2025 m. rugsėjo 26 d. 15:18
Vokietijos automobilių gamintoja BMW visame pasaulyje į servisus atšaukia šimtus tūkstančių automobilių, kad pašalintų starterio problemą, kuri blogiausiu atveju gali sukelti gaisrą. Vien tik Vokietijoje paveikta apie 136 tūkst. 500 transporto priemonių, pranešė įmonė.
Dar beveik 195 tūkst. automobilių atšaukiami JAV. Skaičiaus pasaulio mastu BMW nenurodo. Tačiau jis gali būti daug didesnis, nes paveikta daug modelių, pagamintų nuo 2015 m. rugsėjo iki 2021-ųjų rugsėjo – įskaitant Azijoje ir kitose Europos šalyse.
Paveiktuose automobiliuose tam tikrose vietose į starterį gali patekti vanduo ir sukelti koroziją, teigiama BMW pranešime. Tada, esant tam tikromis aplinkybėmis, užvesti variklio nebus įmanoma. Taip pat gali įvykti trumpas jungimas ir dėl to perkaisti starteris. „Blogiausiu atveju tai gali sukelti transporto priemonės gaisrą“, – teigiama toliau.
Tai, anot BMW, gali įvykti ir automobiliui stovint išjungtu varikliu. Todėl paveiktiems klientams rekomenduojama, „kol bus atliktas remontas, savo automobilius statyti lauke ir ne prie pat pastatų“.
Automobilių atšaukimo akcijos kaštų BMW nenurodė.
