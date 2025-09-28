Ar galima sukti vairą iki galo: vairuotojams paaiškintas populiarus mitas

Kodėl negalima sukiojimo vairo iki galo
„AutoLeader“ ekspertai Instagram vaizdo įraše paaiškino, kad sukant vairą iki galo, vairo sistema patiria didesnę apkrovą.
Jų teigimu, tai sukelia didelę apkrovą hidrauliniam vairo stiprintuvui, siurbliui, žarnoms ir kreipiamajai, ypač jei dar spaudžiamas akceleratoriaus pedalas. Tokia perkrova gali sukelti rimtus remonto darbus.
„Todėl prisiminkite šią taisyklę: reikia vengti vairo sukimo iki galo su hidrauliniu stiprintuvu, ir jūsų automobilis tarnaus jums ilgai ir patikimai“, – sakoma vaizdo įraše.
Kas atsitiks su padangomis
Verta pridurti, kad nuo vairo pasukimo taip pat kenčia automobilio padangos.
Kraštinėje ratų padėtyje protektoriaus šoninė dalis stipriai trina asfaltą, o tai sukelia vietinį perkaitimą ir nevienodą nusidėvėjimą.
Tai pablogina sukibimą su kelio danga ir padidina avarijų riziką.
Šaltinis: glavred.info