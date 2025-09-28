Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoRinka

Ar galima sukti vairą iki galo: vairuotojams paaiškintas populiarus mitas

2025 m. rugsėjo 28 d. 13:13
Šiuolaikiniuose automobiliuose dažnai įrengtas hidraulinis vairo stiprintuvas, kuris padaro kelionę patogesnę. Tačiau vairuotojai turėtų prisiminti, kad šis įrenginys turi tam tikrų trūkumų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kodėl negalima sukiojimo vairo iki galo
„AutoLeader“ ekspertai Instagram vaizdo įraše paaiškino, kad sukant vairą iki galo, vairo sistema patiria didesnę apkrovą.
Jų teigimu, tai sukelia didelę apkrovą hidrauliniam vairo stiprintuvui, siurbliui, žarnoms ir kreipiamajai, ypač jei dar spaudžiamas akceleratoriaus pedalas. Tokia perkrova gali sukelti rimtus remonto darbus.
„Todėl prisiminkite šią taisyklę: reikia vengti vairo sukimo iki galo su hidrauliniu stiprintuvu, ir jūsų automobilis tarnaus jums ilgai ir patikimai“, – sakoma vaizdo įraše.
Kas atsitiks su padangomis
Verta pridurti, kad nuo vairo pasukimo taip pat kenčia automobilio padangos. 
Kraštinėje ratų padėtyje protektoriaus šoninė dalis stipriai trina asfaltą, o tai sukelia vietinį perkaitimą ir nevienodą nusidėvėjimą. 
Tai pablogina sukibimą su kelio danga ir padidina avarijų riziką.
Šaltinis: glavred.info
VairasAutomobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.