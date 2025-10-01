Neįtikėtina, kas vyksta: dėl streiko sustojo beveik visas transportas

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
AutoRinka

Neįtikėtina, kas vyksta: dėl streiko sustojo beveik visas transportas

2025 m. spalio 1 d. 16:03
Viljama Sudikienė
Dėl didžiųjų profesinių sąjungų streikų trečiadienį Graikijoje sustojo diduma viešojo transporto. Protestuojama prieš siūlomus darbo laiko pakeitimus, kurie kai kuriais atvejais leistų 13 valandų darbo dieną, reikalaujama didesnių atlyginimų.
Daugiau nuotraukų (3)
Pasak profesinių sąjungų, streike dalyvauja viešojo ir transporto sektorių darbuotojai. Ypač paveiktas transportas, iš uostų neišplaukė keltai, nevažiavo traukiniai. Dėl jūrininkų streiko oro uostų neturinčios salos laikinai buvo atkirstos nuo išorinio pasaulio. Daugelis turistų išvyko anksčiau, kad nepavėluotų į skrydžius, pranešė Graikijos visuomeninis radijas.
Taksi vairuotojai taip pat prisidėjo prie streiko, autobusų vairuotojai ir Atėnų bei Salonikų metro sistemų darbuotojai kelioms valandoms sustabdė darbą. Atėnuose ir kituose didžiuosiuose miestuose vyko demonstracijos.
Siūlomas naujas darbo įstatymas leidžia darbuotojams dirbti iki 13 valandų per dieną iki 37 dienų per metus, jei su tuo sutinka ir darbdaviai, ir darbuotojai.
Profesinės sąjungos reikalauja 35 valandų darbo savaitės vietoj dabartinės 40 valandų. Viešojo sektoriaus darbuotojai taip pat ragina atkurti 13-ąjį ir 14-ąjį mėnesio atlyginimus, šie papildomi atlyginimai buvo panaikinti 2010 m. prasidėjus finansų krizei.
Graikija ir toliau yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kuriose realus darbo užmokestis yra mažiausias. Nepaisant reikšmingo ekonomikos atsigavimo, daugelis darbuotojų skundžiasi, kad pajamų augimas neatitinka smarkiai padidėjusių gyvenimo išlaidų.
Nepaisant to, ministro pirmininko Kyriako Mitsotakio vadovaujami konservatoriai ir toliau pirmauja apklausose, maždaug 10–15 proc. lenkia socialdemokratus.
GraikijastreikasEismas
Rodyti daugiau žymių

