VMI pradeda prekybą internete – pardavinės transporto priemones

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
AutoRinka

VMI pradeda prekybą internete – pardavinės transporto priemones

2025 m. spalio 1 d. 08:47
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad nuo 2025 m. spalio 1 d. pradeda veikti nauja VMI elektroninė parduotuvė ir elektroninių konkursų sistema. Ši platforma leis patogiai, skaidriai ir centralizuotai įsigyti valstybei perduotas transporto priemones internetu, rašoma VMI pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Elektroninė parduotuvė leis gyventojams ir įmonėms įsigyti konfiskuotas ar kitaip VMI administravimui perduotas transporto priemones. Parduotuvėje bus galima peržiūrėti skelbimus ir atlikti apmokėjimą tiesiogiai per elektroninę sistemą. Pirkimus galės vykdyti tik prisijungę prie Mano VMI asmenys.
Įmonės galės pirkti suteikusios įgaliojimus fiziniam asmeniui savo Mano VMI paskyroje. Apžiūros laikai bus nustatyti iš anksto ir skelbiami prie konkrečios prekės. E. parduotuvė veikia adresu: https://www.vmi.lt/pardavimai.
Pardavimas vyksta dviem būdais:
fiksuota kaina, kai transporto priemonė įsigyjama už iš anksto nustatytą kainą;
elektroninio konkurso būdu, kai pirkėjai gali siūlyti didesnę kainą nei pradinė, o laimėtoju tampa didžiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis. Kitų dalyvių siūlomos kainos viešai nerodomos ir neskelbiamos.
Transporto priemonės laikomos įmonių aikštelėse, su kuriomis VMI yra sudariusi saugojimo paslaugų teikimo sutartis. Apžiūros bus organizuojamos tam tikromis dienomis, apie kurias informacija bus pateikiama naujojoje e. parduotuvėje prie parduodamos prekės. VMI specialistai suteiks visą reikalingą informaciją ir užtikrins, kad procesas vyktų sklandžiai.
Šiuo metu naujoji sistema veiks kaip pilotinė versija – suplanuotas pereinamasis etapas, kurio metu bus stebima, kaip veikia procesai, ar klientams patogu naudoti e. parduotuvę, ir vertinamos galimybės tolesnei plėtrai.
Remiantis duomenimis, VMI per savaitę vidutiniškai perima apie 15 transporto priemonių realizavimui. 2024 m. buvo realizuota daugiau kaip 1 275 transporto priemonės, į valstybės biudžetą pervesta daugiau kaip 1,9 mln. eurų.
Pažymime, kad naujojoje e. parduotuvėje bus prekiaujama tik transporto priemonėmis. Kitas konfiskuotas ar valstybės naudai perduotas turtas, kaip ir anksčiau, bus realizuojamas per įmones, su kuriomis VMI yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)elektroninė parduotuvėautomobilių pardavimas

