Užsiminė, kur Vilnius svarsto per žiemą laikyti „Lašišą“ ir „Rytą“

„Vilniaus viešasis transportas“ Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė Lrytas sako, kad laivybos sezonas Vilniuje vyks pagal vidaus vandenų navigacijos grafiką – Vilniuje laivyba galima nuo balandžio iki spalio. Jei pokyčių nebus, sezoną planuojama užbaigti spalio 20–31 dienomis.
Pasiteiravus, kur bus sandėliuojami laivai žiemos sezono metu, pašnekovė patikina, kad svarstomi keli variantai. „Galutinis sprendimas priklausys nuo gamintojo nustatytų reikalavimų, ypač dėl baterijų apsaugos nuo žemos temperatūros poveikio. Vienas iš vertinamų variantų – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ autobusų parkas“, – tvirtina G.Žalytė-Štarienė.
Kiek miestiečiams kainuos šių laivų laikymas per žiemą – pašnekovė tikina dar nežinanti. Tai, pasak jos, paaiškės, kai bus priimtas galutinis sprendimas dėl laivų laikymo vietos ir apimties. „Siekiame maksimaliai panaudoti turimą infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius“, – priduria „Vilniaus viešasis transportas“ atstovė.
G.Žalytė-Štarienės teigimu, laivų kapitonai šiuo metu dirba pagal sezoninę sutartį, o darbo užmokestis siekia apie 3 000–3 300 eurų neatskaičius mokesčių.