Lietuvoje įrengta beveik 9 tūkst. privačių įkrovimo stotelių elektromobiliams

Pasak jos, pagal visas iki šiol gautas paraiškas agentūra jau skyrė beveik 16 mln. eurų finansavimą kiek daugiau nei 16 tūkst. prieigų įrengti.
Iš viso per projekto įgyvendinimo laikotarpį nuo 2022 metų rugsėjo buvo gautos 18 367 paraiškos, iš jų 15 487 paraiškas pateikė gyventojai, 2 880 paraiškų – įmonės.
Tikimasi, kad įvertinus visas gautas paraiškas, bus skirtas finansavimas įrengti ne mažiau kaip 18 910 privačių prieigų.
Tiesa, teikti paraiškas valstybės paramai gauti privačias įkrovimo stoteles įsirengiantys gyventojai ir įmonės galėjo iki šių metų rugsėjo pabaigos.
Artimiausiu metu naujų kvietimų skelbti neplanuojama.
Agentūros duomenimis, šiuo metu Lietuvoje užregistruota daugiau nei 40 tūkst. elektromobilių, jų skaičius per pastaruosius 5 metus išaugo 8 kartus.
