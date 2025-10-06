Patyrusio mechaniko įžvalgos: paaiškino, kodėl niekada nepirktų elektromobilio

Argumentą, kad elektriniai automobiliai yra ekologiškesni, kuris yra vienas iš pagrindinių argumentų už tokių automobilių įsigijimą, jis pavadino „nesąmone“.
„Elektromobiliai nėra pažanga ... Iš tikrųjų [jie] kaip transporto priemonė yra blogesni už benzininius automobilius.
Paimkime Jungtines Valstijas, 60 proc. visos elektros energijos pagaminama iš iškastinio kuro, taigi jūs tik pakeičiate elektros energijos šaltinį. O litis teršia aplinką.
Visi, kurie mano, kad jie yra draugiškesni aplinkai, tiesiog išprotėjo“, – teigia S.Kilmeris.
Pažymima, kad litis yra pagrindinis elementas elektromobilių baterijų gamyboje, tačiau jis kasamas aplinkai kenksmingais metodais, dažnai skurdesniuose pasaulio regionuose.
Pasak organizacijos „Žemės draugai“ ataskaitos, ličio gavyba „vis labiau veikia bendruomenes, kuriose vykdoma ši kenksminga gavyba, ir kelia pavojų jų galimybėms gauti vandens“.
Pažymėtina, kad dar 2021 m. laikraštis „The Guardian“ rašė, jog kobalto kasyklose Konge darbininkai dirbo vergiškomis sąlygomis už 30 pensų per valandą, kad „būtų galima įvykdyti žaliąją automobilių revoliuciją“.
Scotty ne tik ginčijasi dėl santykinių aplinkosaugos sąnaudų, bet ir mano, kad elektriniai automobiliai yra kur kas mažiau patikimi ir efektyvūs nei jų iškastiniu kuru varomi analogai.
„Įkrovimas trunka per ilgai. Jie sako: „Mes turime greituosius įkroviklius“. Tačiau jei ličio jonų bateriją įkrausite tokiu „greituoju įkrovikliu“, prarasite tikriausiai 80 proc. jos veikimo laiko.
Juos reikia įkrauti lėtai. Kuo greičiau įkraunate, tuo greičiau akumuliatorius susidėvi“, – aiškina S.Kilmeris.
„Mažiems automobiliams tai yra prasminga. Jie turėjo pradėti gaminti tokius elektromobilius kaip „VW Beetle“.
Tai mažas, miesto automobilis, puikiai tinkantis žmonėms Anglijoje ir Europoje, kur jie toli nevažiuoja. Tačiau elektros varikliai yra labai neefektyvūs, kai traukia krovinius arba važiuoja dideliu greičiu“, – priduria ekspertas.
S.Kilmeris taip pat kritikavo dideles elektromobilių kainas, ypač atsižvelgiant į pasaulinę pragyvenimo išlaidų krizę.
Jis pažymėjo, kad vieno JAV gamintojo pardavėjai paprašė nutraukti naujų automobilių tiekimą, nes jie negalėjo parduoti automobilių, jau esančių jų salonuose.
Scotty taip pat pateikė pavyzdį apie klientą, kuris į jo parduotuvę atvežė naują „Volvo C40“ automobilį ir pamatė, kad jis jau buvo gerokai nuvertėjęs.
„Šis vyriškis man atvežė visiškai naują automobilį, kuris buvo vertas 70 000 JAV dolerių. Taigi, peržiūrėjau informaciją savo apylinkėse: ten jau buvo daugybė naudotų automobilių, parduodamų už 30 000 JAV dolerių“, – atskleidė S.Kilmeris.
„Žmonėms nepatiko toks gyvenimo būdas. Tarkime, įkrauti automobilį užtrunka 45 minutes, bet ką daryti, jei prieš jus eilėje stovi penki žmonės?
Sakoma, kad JAV visoje šalyje reikėtų trijų milijonų greitojo įkrovimo įkroviklių, dabar jų yra 35 000. Infrastruktūra neegzistuoja“, – priduria automobilių mechanikas.
Scotty Kilmeris pasakojo, kodėl niekada neturėtumėte pirkti elektromobilio.
Visų pirma jis pažymėjo, kad baterija yra viena brangiausių elektromobilio dalių, kurios būklė turi įtakos viso automobilio likutinei vertei.
