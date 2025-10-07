Transporto sektorius šaukiasi pagalbos: ragina Vyriausybę imtis veiksmų

TTLA generalinio sekretoriaus Povilo Drižo teigimu, pastaruoju metu fiksuojamas eksporto mažėjimas, o vežimų apyvarta traukiasi. Sektoriaus konkurencingumui grėsmę kelia griežtėjanti migracijos politika, ribojanti galimybes pritraukti vairuotojus iš trečiųjų šalių, bei nenuspėjama mokestinė aplinka, didinanti verslo kaštus.
„Nepaisant stiprių pozicijų Europos transporto rinkoje, Lietuvos sektorius praranda augimo tempą – raginame Vyriausybę imtis veiksmų, kad būtų išvengta ilgalaikių ekonominių nuostolių“, – pranešime cituojamas P.Drižas.
Pasak TTLA, pernai pirmą kartą per penkiolika metų fiksuotas krovininio kelių transporto eksporto susitraukimas, o 2025 m. pirmąjį ketvirtį eksportas toliau mažėjo. Nors antrąjį ketvirtį fiksuotas augimas, bendros vežimų apyvartos rodikliai vis dar traukiasi. Prie šios situacijos smarkiai prisideda griežtėjanti ir nepamatuota migracijos politika.
Todėl, pasak Aljanso, Ministrų kabinetas turi užtikrinti migracijos politikos sprendimų centralizavimą, įtraukiant ekonomikos politikos formuotojus, efektyvinti migracijos padalinių veiklą užsienyje, peržiūrėti kvotų mechanizmą, užtikrinti stabilią mokestinę aplinką ir aktyviai atstovauti sektoriaus interesams ES lygiu.
Taip pat būtina skatinti inovacijas, skaitmeninių procesų standartizavimą ir pažangių technologijų diegimą, siekiant didesnio efektyvumo bei mažesnio poveikio aplinkai.