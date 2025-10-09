Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai: pokyčiai – jau nuo kitos savaitės

2025 m. spalio 9 d.
Lrytas.lt
Keliaujantiems Vilniaus viešuoju transportu vertėtų pasitikrinti tvarkaraščius, mat nuo kitos savaitės žadami pokyčiai.
Kaip praneša „JUDU“, nuo pirmadienio, spalio 13 d., keisis dalies autobusų maršrutų tvarkaraščiai.
„Vilniuje keičiasi 3 autobusų maršrutų tvarkaraščiai: 7 ir 51 maršrutuose bus tvarkaraščių pokyčiai pagal keleivių prašymus, o 119 maršrute darbo dienomis rytiniu reisu vienu metu kursuos du autobusai, važiuosiantys vienas po kito.
Ši priemonė taikoma siekiant pagerinti kelionių patogumą ir užtikrinti, kad keleiviai galėtų patogiai įlipti net ir didžiausio srauto metu“, – buvo skelbiama socialiniame tinkle „Facebook“.
Atnaujintus tvarkaraščius nuo spalio 10d. galima rasti interneto svetainėse judu.lt ir stops.lt.
Taip pat informuojama, kad nuo spalio 20 d. numatoma ir daugiau tvarkaraščių pokyčių.
