Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
2025 m. spalio 12 d. 20:27
„Tesla Cybertruck“ užregistruoti Lietuvoje neįmanoma: ekspertas atsakė, kodėl
2025 m. spalio 12 d. 20:27
Paaiškėjus, kad Lietuvos keliais jau rieda pirmasis „Tesla Cybertruck“, portalas
Lrytas
pasidomėjo, ar įmanoma tokį elektromobilį užregistruoti mūsų šalyje ir kokios taisyklės galioja.
Tesla Cybertruck
elektromobilis
Europos Sąjunga (ES)
