Žiemą tarp Lietuvos ir Lenkijos paleis naujų traukinių reisų

Gruodžio 14 d., visoje Europoje keičiantis traukinių tvarkaraščiams, „LTG Link“ juos ne tik atnaujins, bet ir pristatys naujienas, ypač aktualias tarptautinių maršrutų gerbėjams. Nuo minėtos datos maršrutų tarp Lietuvos ir Lenkijos skaičius išaugs tris kartus – vietoje vieno kasdien kursuos trys traukiniai, kelionės trukmė tarp Vilniaus ir Varšuvos sutrumpės viena valanda, o tarp Vilniaus ir Krokuvos – net dviem valandomis.
Be dažnesnių reisų, „LTG Link“ nuo gruodžio 14 d. pasiūlys ir naują maršrutą Vilnius–Ščecinas. Juo keliautojai galės išvykti iš Vilniaus anksti ryte, Varšuvą pasiekti dar vidurdienį, o netoli Vokietijos sienos esantį Ščeciną – iki 19 val. Šiuo maršrutu taip pat bus galima pasiekti ir vieną seniausių Lenkijos miestų – Poznanę.
Keleiviai ir toliau galės rinktis populiarų vidurdienio reisą į Krokuvą per Varšuvą, patogesnis taps ir rytinis išvykimas iš Krokuvos, leisiantis kelionę į Lietuvą pradėti vėliau – apie 6 val. ryto.
Trumpesnė kelionė tarp Vilniaus ir Varšuvos bei lankstesni tvarkaraščiai suteiks daugiau galimybių patogiai persėsti į kitus – vietinius ir tarptautinius – traukinius. Iš Varšuvos bus lengva pasiekti daugelį Europos miestų – nuo Prahos, Vienos ar Berlyno iki Kyjivo, taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.
Tiksli informacija apie traukinių tvarkarščių atnaujimus bus skelbiama lapkričio mėnesį.
