Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoRinka

Žiemą tarp Lietuvos ir Lenkijos paleis naujų traukinių reisų

2025 m. spalio 14 d. 16:18
LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ dar šią žiemą išplės maršrutų į Lenkiją skaičių. Nuo gruodžio mėnesio Lenkijos kryptimi pajudės trys traukiniai, sutrumpės kelionės trukmė, bus pagerintas susisiekimas su kitomis Europos sostinėmis, rašoma LTG pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (3)
Gruodžio 14 d., visoje Europoje keičiantis traukinių tvarkaraščiams, „LTG Link“ juos ne tik atnaujins, bet ir pristatys naujienas, ypač aktualias tarptautinių maršrutų gerbėjams. Nuo minėtos datos maršrutų tarp Lietuvos ir Lenkijos skaičius išaugs tris kartus – vietoje vieno kasdien kursuos trys traukiniai, kelionės trukmė tarp Vilniaus ir Varšuvos sutrumpės viena valanda, o tarp Vilniaus ir Krokuvos – net dviem valandomis.
Be dažnesnių reisų, „LTG Link“ nuo gruodžio 14 d. pasiūlys ir naują maršrutą Vilnius–Ščecinas. Juo keliautojai galės išvykti iš Vilniaus anksti ryte, Varšuvą pasiekti dar vidurdienį, o netoli Vokietijos sienos esantį Ščeciną – iki 19 val. Šiuo maršrutu taip pat bus galima pasiekti ir vieną seniausių Lenkijos miestų – Poznanę.
Keleiviai ir toliau galės rinktis populiarų vidurdienio reisą į Krokuvą per Varšuvą, patogesnis taps ir rytinis išvykimas iš Krokuvos, leisiantis kelionę į Lietuvą pradėti vėliau – apie 6 val. ryto.
Trumpesnė kelionė tarp Vilniaus ir Varšuvos bei lankstesni tvarkaraščiai suteiks daugiau galimybių patogiai persėsti į kitus – vietinius ir tarptautinius – traukinius. Iš Varšuvos bus lengva pasiekti daugelį Europos miestų – nuo Prahos, Vienos ar Berlyno iki Kyjivo, taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.
Tiksli informacija apie traukinių tvarkarščių atnaujimus bus skelbiama lapkričio mėnesį.
LTG Cargotraukiniaireisas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.