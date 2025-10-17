Degalų krachas verčia rusus griebtis paskutinio šiaudo: įspėja – „gudrybė“ atsisuko kitu galu

Apie tai praneša „The Moscow Times“.
Pasak Rusijos Federacijos autoservisų sąjungos vadovo Jurijaus Valko, sukčiavimas degalų srityje jau kelia automobilių gedimus, apie kuriuos praneša kinų „Geely“ markės automobilių savininkai.
„Negalėdami pakelti kainų Rusijos benzino gamintojai pradėjo taupyti kokybės sąskaita. Yra ryšys tarp šių gandų ir to, kas įvyko. Dėl ekonominės padėties, kai tam tikruose regionuose trūksta degalų, daugelis pradėjo didinti oktaninį skaičių naudodami tam tikrus priedus“, – teigė J. Valko.
Kaip pažymėjo J. Valko, kažkas panašaus buvo nutikę Rusijoje 2000-ųjų ir 2010-ųjų sandūroje atskirose degalinėse.
Ukraina supleškino Rusijos naftos perdirbimo gamyklas
Kuro tiekimo sutrikimų priežastis – suintensyvėjusios Ukrainos atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Žinoma, kad vien nuo spalio pradžios Ukrainos dronai mažiausiai keturis kartus atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir sunaikino taikinius. Rugsėjį įvyko aštuonios atakos, o rugpjūtį – 14.
Nuo rugpjūčio iki rugsėjo pabaigos mažiausiai 10 naftos perdirbimo gamyklų buvo priverstos iš dalies arba visiškai nutraukti veiklą, o mažiausiai 10 proc. gamyklų pajėgumų buvo prarasta. Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais dėl degalų situacijos Rusijos Federacijoje buvo uždarytos 360 degalinių.
Šiuo metu kas 50-a degalinė Rusijoje nebeparduoda benzino, o Rusijos valdžia dėl degalų trūkumo nusprendė pratęsti benzino pardavimo užsienyje draudimą iki spalio pabaigos.
