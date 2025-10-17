Visas Savanorių prospektas apmokestintas, bet ties Matijošaičiams priklausančiu pastatu – mįslinga išimtis

Adresu Savanorių pr. 214a pažymėtame komerciniame pastate anksčiau veikė parduotuvė „Iki“, tačiau prieš maždaug du mėnesius ši parduotuvė užvėrė duris. Jos vietoje duris atvėrė nebrangių drabužių išparduotuvė „Antra linija“.
Visgi portalo „Kas vyksta Kaune“ šaltiniai atkreipė dėmesį, jog visai šalia važiuojamosios kelio dalies yra įrengtos ir stovėjimo vietos. Įdomu tai, jog šios stovėjimo vietos rekonstrukcijos metu buvo pašalintos, įrengiant dviračių taką, o anksčiau jos buvo įvardintos kaip trukdančios eismui, nes jų perimetre yra sankryža, taip pat pėsčiųjų perėja.
„Google Street View“ užfiksuotose nuotraukose matyti, jog iki maždaug 2022 m. šalia Savanorių pr. 214 pastato buvo įrengtos stovėjimo vietos. 2023 m. buvo pradėta pėsčiųjų tako rekonstrukcija, jame įrengiant dviračių taką.
2024 m. užfiksuotose nuotraukose matyti, jog po rekonstrukcijos šioje vietoje automobilių parkavimas buvo mokamas, tačiau praėjus metams, 2025 m. užfiksuotose nuotraukose matyti, jog vėl buvo įrengtos stovėjimo vietos. Iš naujo įrengtos vietos matomos ir fotografo užfiksuotose nuotraukose.
Portalo žiniomis, stovėjimo vietos buvo iš naujo įrengtos dėl šiame pastate veikusios „Iki“ parduotuvės – esą panaikinus parkavimo vietas, itin sumažėjo klientų skaičius.
Šią informaciją patvirtino ir Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis – anot valdininko, nors projekte iš pradžių nebuvo numatytos stovėjimo vietos, vėliau atsirado toks poreikis. Už tai savivaldybė rangovui turėjo papildomai sumokėti.
„Parengus Savanorių pr. remonto projektą iš pradžių nebuvo numatyta stovėjimų vietų. Dėl projekto sprendinių atsako projektuotojai, jie pasiūlė šį sprendimą.
Atlikus darbus, atsirado poreikis papildomam parkavimui šalia prekybos centrų taip pat visiems norintiems parkuoti šioje vietoje. Kadangi šioje atkarpoje fiziškai tilpo parkavimo vietos, buvo nuspręsta jas įrengti“, – teigė A. Pakalniškis.
Tačiau bene įdomiausia dalis – šioje aikštelėje galima iki 30 minučių nemokamai statyti automobilį. Kitos panašios aikštelės Savanorių pr. nėra – visoje gatvėje parkavimas yra apmokestintas be šios keistos išimties.
Pastatas priklauso mero bendrovei
„Registrų centro“ duomenimis, Savanorių pr. 214A pastatas priklauso bendrovei UAB „Kauno saulėtekis“, o pastatą pradėjo statyti bendrovė UAB „Rausvė“, 2004 m. spalio 29 d. pastatą perdavusi bendrovei UAB „Kauno saulėtekis“.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ taip pat susipažino ir su 2004 m. spalio 25 d. bendrovės „Kauno saulėtekis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu. Šiame susirinkime buvo nutarta prijungti UAB „Rausvė“ prie bendrovės UAB „Kauno saulėtekis“.
Primename, jog bendrovei UAB „Kauno saulėtekis“ nuo 2013 m. vadovauja Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio sūnus Šarūnas Matijošaitis, pats Kauno meras nuo 1993 m. yra bendrovės akcininkas.
Pastebėtina, kad net mokamą automobilių stovėjimą prižiūrinčios biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ apmokestintų vietų žemėlapyje minėtos vietos priskirtos žaliajai zonai, kurioje valanda automobilio stovėjimo kainuoja 0,50 euro už valandą, o mokėti už stovėjimą reikia darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos. Tačiau panašu, kad įmonei, kurios pagrindinis akcininkas yra Kauno meras V. Matijošaitis, sudaryta parkavimo išimtis.
Ši bendrovė pastaraisiais metais skambėjo dėl vieno gana įžūlaus atvejo taip pat susijusio su automobilių parkavimu – nors adresu Šiaurės pr. 8D jau daugiau nei dešimtmetį veikia „Kauno saulėtekiui“ priklausantis prekybos centro pastatas, bendrovė automobilių stovėjimo aikštelę įrengė valstybinės žemės teritorijoje, taip savavališkai užimdama daugiau kaip 1,5 tūkst. kvadratinių metrų valstybinės žemės.
Du kartus pralaimėjusi teisme, bendrovė vis dar nesiruošia pašalinti savavališkos statybos padarinių. Kaip praėjusią savaitę pranešė naujienų portalas „Delfi“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija (VTPSI) į antstolį kreipėsi antrą kartą, kad šis surašytų sprendimo neįvykdymo aktą ir perduotų jį teismui. Pasak antstolio, tai, kokia bus skiriama bauda už sprendimo nevykdymą, spręs teismas, bet praktika rodo, jog pakartotiniai nusižengimai baudžiami griežčiau.
Savivaldybė nepateikė atsakymų ir dokumentų
Nors savivaldybės atstovai atsakė, kodėl buvo nuspręsta vėl iš naujo įrengti stovėjimo vietas šalia buvusios „Iki“ parduotuvės, portalo žurnalistai papildomai pasiteiravo, kieno ir kokiu sprendimu buvo nuspręsta įvesti nemokamą parkavimą šioje aikštelėje, kai niekur kitur Savanorių pr. tokių išimčių nerasime.
„Miestas yra nuolat besikeičiantis ir augantis, todėl vienokie ar kitokie sprendimai susiję su eismo organizavimo tvarka priimami kasdien. Juos priima Transporto ir eismo organizavimo skyriaus specialistai“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pateiktame atsakyme nurodė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Tuomet portalo žurnalistai paprašė savivaldybės atstovų pateikti konkrečius dokumentus, kuriais grindžiamas sprendimas įgyvendinti nemokamą parkavimą. Tačiau praėjus savaitei laiko, jokių dokumentų savivaldybės atstovai nepateikė. Portalas „Kas vyksta Kaune“ pabandė susisiekti su UAB „Kauno saulėtekis“ direktoriumi Š. Matijošaičiu ir pasiteirauti, ar bendrovė kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl nemokamo parkavimo tvarkos nustatymo, tačiau į portalo užduotus klausimus nebuvo atsakyta. Kalbinti miesto tarybos nariai taip pat neprisiminė, kad miesto taryboje būtų keliamas klausimas dėl šios išimties.
Verslo įmonės pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą tvarką gali išsipirkti rezervuotas vietas vietose, kur automobilių parkavimas apmokestintas. Tokiu atveju už vieną vietą žaliojoje zonoje reikėtų sumokėti po 45 eurus per mėnesį. Tuomet įrengiami ženklai „Rezervuota parkavimo vieta“ ir automobilių parkavimo tvarką kontroliuoja paslaugos užsakovai. Pagal šią formulę, pavyzdžiui už 15 automobilių stovėjimo vietų, per metus į miesto biudžetą tektų sumokėti daugiau nei 8 tūkst. eurų.
