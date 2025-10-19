Lrytas Premium prenumerata tik
Tarsi būtų atvėrę lobių skrynią: Vokiečių gatvės rekonstrukcija į dienos šviesą iškėlė vertingus atradimus

2025 m. spalio 19 d. 16:42
Vokiečių gatvės rekonstrukcijos metu Dominikonų gatvių kampe atkasus stovėjusių pastatų mūrus ir rūsius paaiškėjo, kad jie, išskyrus du fragmentus, yra vertingi.
Vokiečių gatvė
