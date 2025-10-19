Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Auto
Rinka
2025 m. spalio 19 d. 16:42
Tarsi būtų atvėrę lobių skrynią: Vokiečių gatvės rekonstrukcija į dienos šviesą iškėlė vertingus atradimus
2025 m. spalio 19 d. 16:42
Lrytas Premium nariams
Vokiečių gatvės rekonstrukcijos metu Dominikonų gatvių kampe atkasus stovėjusių pastatų mūrus ir rūsius paaiškėjo, kad jie, išskyrus du fragmentus, yra vertingi.
Daugiau nuotraukų (7)
Vokiečių gatvė
rekonstrukcija
Valdas Benkunskas
Rodyti daugiau žymių