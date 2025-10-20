Dosniai dalijama parama perkantiems šiuos automobilius: galite susišluoti ne vieną tūkstantį

Nuo 2022 m. įgyvendinamos finansinio skatinimo priemonės padėjo gyventojams bei verslui įsigyti daugiau nei 10 tūkst. elektromobilių. Skatinimo priemonių krepšelis dar nėra išnaudotas, tad pasinaudoti tiekiama galimybe, svarstantys apie elektromobilio įsigijimą, kviečiami ir toliau.
„Kiekvienas įsigytas elektromobilis reiškia tylesnes ir švaresnes mūsų miestų gatves. Labai džiaugiamės, kad galime prisidėti prie ateities transporto sektoriaus kūrimo. 2022 m. atsiradus galimybei susigrąžinti dalį lėšų, perkant elektromobilį, šių automobilių skaičius kasmet didėjo.
Didelis šios priemonės populiarumas rodo, kad reikšminga dalis vairuotojų yra pasirengę investuoti į švaresnį ir modernesnį transportą“, – sako APVA Žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė.
A. Markauskienės teigimu parama elektromobiliams įsigyti sėkmingai augina šių automobilių patrauklumą. AB „Regitra“ duomenimis šių metų spalio pradžioje Lietuvoje iš viso buvo užregistruota 21,8 tūkst. grynųjų M1 ir N1 kategorijos elektromobilių. Iki pradedant teikti finansavimą – 2022 m. viduryje, grynųjų elektromobilių skaičius Lietuvoje nesiekė 6 tūkst. Tad per kiek daugiau nei 3 metus elektrinių automobilių skaičius šalyje išaugo beveik 4 kartus.
Gyventojai, įsigiję naują elektromobilį gali susigrąžinti 5 tūkst. eurų. O nusprendę įsigyti naudotą, bet ne senesnį kaip 4 metų – 2,5 tūkst. eurų. Finansavimas skiriamas tik gryniesiems, M1 klasės elektromobiliams. Įkraunamiems hibridiniams bei hibridiniams automobiliams kompensacijų nėra.
Juridiniams asmenis skiriamas finansavimas šiek tiek mažesnis. Už kiekvieną įsigytą naują grynąjį M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį skiriama 4 tūkst. eurų.
Elektromobilių naudojimą skatinančios priemonės gyventojams bei juridiniams asmenis Lietuvoje finansuojamos iš ES Modernizavimo fondo lėšų. Šiai priemonei iki 2026 m. pabaigos iš viso skirta 50 mln. eurų: 35 mln. – fiziniams, o 15 mln. – juridiniams asmenims.
APVA skiriama parama aktyviau naudojasi fiziniai asmenys. Teikiama galimybe jau pasinaudojo virš 7 tūkst. gyventojų, jiems išmokėta 23 mln. eurų lėšų. Pastebima, kad gyventojai dvigubai dažniau renkasi įsigyti naudotus, o ne naujus elektromobilius. Per daugiau nei 3 metus kompensacijos išmokėtos 2,2 tūkst. naujų ir 4,8 tūkst. naudotų elektromobilių įsigijimui.
Per tą patį laikotarpį juridiniams asmenims išmokėta 13 mln. eurų kompensacijų. Jei nori pasinaudoti valstybės skiriama subsidija, pasirinkti ar įsigyti naują, ar naudotą elektromobilį, juridiniai asmenys negali. Finansavimas skiriamas tik naujiems automobiliams. Pasinaudojant tokia galimybe jau įsigyta per 3 tūkst. grynųjų elektromobilių.
APVA primena, kad pasinaudoti skiriama parama labai paprasta. Paraiškos iki 2026 m. pabaigos (arba kol baigsis kvietimuose numatytos lėšos) priimamos APVIS svetainėje. Pildant paraišką tereikia nurodyti įsigyto elektromobilio VIN numerį bei prašomus pareiškėjo duomenis. Teikiant paraišką visi duomenys gaunami automatiškai iš „Regitra“ ir taip įvertinamas automobilio tinkamumas gauti finansavimą.
