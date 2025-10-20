Lrytas Premium prenumerata tik
Sprendimas priimtas – šiame mieste nebeliks nuomojamų elektrinių paspirtukų

2025 m. spalio 20 d. 18:03
Rasa Strimaitytė
Čekijos sostinėje Prahoje nuo kitų metų neliks nuomojamų elektrinių paspirtukų. Tokį sprendimą pirmadienį priėmė miesto taryba, pranešė naujienų agentūra ČTK.
Sprendimas argumentuotas daugybe gyventojų nusiskundimų dėl netinkamai statomų ir vaikščioti trukdančių elektrinių paspirtukų.
Be to, padaugėjo nelaimių su šiomis transporto priemonėmis, neišvengta ir žūčių.
Tokių tiekėjų, kaip „Bolt“ ar „Lime“ paspirtukus galima išsinuomoti mobiliąja programėle. Paspirtukai ypač mėgstami turistų.
Pernai Praha, statistikos agentūros CSU duomenimis, suskaičiavo daugiau kaip 8 mln. su nakvyne apsistojusių turistų iš šalies ir užsienio – tai istorinis rekordas.
Kaip alternatyva nuomojamiems paspirtukams siūlomi elektroniniai ar paprasti dviračiai.
Su šių transporto priemonių nuomos įmonėmis miesto valdžia ateityje ketina sudaryti sutartis dėl naudojimosi tam skirtomis parkavimo vietomis ant šaligatvių ar gatvėse. Už tai įmonės turės mokėti mėnesinė maždaug euro mokestį už kiekvieną dviratį.
