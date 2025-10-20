Susisiekimo ministras: „Via Baltica“ magistralę nuo Kauno iki Latvijos planuojama įrengti iki 2033-iųjų

„Via Baltica“ (atkarpa – ELTA ) iki Latvijos sienos bus baigta iki 2033 m. pagal planą“, – žurnalistams pirmadienį sakė J.Taminskas.
„Kiekvienas infrastruktūros projektas yra didelis iššūkis, susidedantis iš mažesnių iššūkių – pradedant finansavimu, tęsiant projektavimu ir baigiant statybos darbais“, – teigė ministras.
Pirmadienį Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis atidarė šalis jungiantį atnaujintą „Via Baltica“ atkarpos Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą.
Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ teigimu, šio paskutinio 12 kilometrų ruožo iki Lenkijos darbų vertė siekia 187 mln. eurų (su PVM), darbus atliko viešąjį konkursą laimėjusi „Kauno tiltai“.
Projektas finansuotas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), Lietuvos biudžeto ir Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis.
Susisiekimo ministro teigimu, šiuo metu nėra aišku, kiek kainuos Lietuvoje likusios greitkelio atkarpos iki Latvijos atnaujinimas, nes šie skaičiai nuolat kinta dėl infliacijos, geopolitinių aplinkybių.
Visgi, pasak J.Taminsko, projektą numatoma finansuoti nacionalinio, taip pat būsimo 2028–2034 metų laikotarpio Europos Sąjungos (ES) biudžeto lėšomis, karinio mobilumo programas.
„Planuojama finansuoti iš tokių dviejų pagrindinių eilučių“, – teigė ministras.
J.Taminsko teigimu, šiuo metu vykdomi projektavimo, žemių išpirkimo darbai, o naujos „Via Baltica“ atkarpos statybas planuojama pradėti 2030-aisiais.
Automagistralė „Via Baltica“ sujungs Varšuvą ir Taliną, bendras šio greitkelio ilgis siekia 970 kilometrų, iš jų Lietuvoje – 269 kilometrų.
Kaip skelbta, „Via Baltica“ yra kritinė jungtis ekonomikai ir gyventojų judumui, Lietuvos bei jos sąjungininkų saugumą užtikrinančiam kariniam mobilumui.
Juras TaminskasVia BalticaLatvija
Rodyti daugiau žymių