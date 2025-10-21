„Darnu Group“ pradeda sostinės K. Jelskio gatvės rekonstrukciją

„Esama į mūsų vystomą „Sakų“ projektą vedanti K. Jelskio gatvė neatitinka šiuolaikinių kriterijų, yra nepatogi vairuotojams, o dar labiau – pėstiesiems, nes pėsčiųjų takų šioje gatvėje šiuo metu apskritai nėra. Tiek šalia gyvenančiai bendruomenei, tiek būsimiems „Sakų“ gyventojams ir lankytojams siekiame užtikrinti aukštos kokybės infrastruktūrą pasirūpindami K. Jelskio gatvės saugumu bei reikšmingai pagerindami sąlygas ne tik technine, bet ir estetine prasme“, – sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Per du darbų etapus bus rekonstruotas beveik 1 km K. Jelskio gatvės nuo sankryžos su Parodų g. iki Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio ruožas. Taip pat bus įrengti daugiau nei 1,7 km sieksiantys pėsčiųjų takai iš abiejų gatvės pusių, beveik 400 m dviračių takų, gatvės apšvietimas, planuojamos ir gausios gatvės želdinių zonos. Numatoma, kad pėsčiųjų ir dviračių takai drieksis iki pat Vilniaus miesto savivaldybės planuojamo tilto per Nerį.
Šiuo metu pradedami vykdyti gatvės paviršinių nuotekų ir šilumos tinklų darbai, greitu metu bus pradedamas lauko elektroninių ryšių ir gatvės apšvietimo tinklų įrengimas. Dėl vykdomų darbų artimiausiu metu – nuo spalio antros pusės iki gruodžio mėn. pradžios – automobilių eismas rekonstruojamoje gatvėje keisis – apvažiavimas bus organizuojamas per Parodų g.
„Gatvės rekonstrukcijos metu bus kuriama ir projekto centrinė bei visiems miestiečiams atvira, įveiklinta aikštė su fontanu ir rekreacinėmis zonomis. Aplink aikštę iškilsiančiuose namuose įsikurs ne tik gyventojai, bet sporto klubas, įvairios parduotuvės, kavinės ir kiti „Sakų“ bei aplinkinių gyventojų poreikius atliepsiantys verslai“, – komentuoja M.Čiplys.
„Darnu Group“ atstovas sako neabejojantis, kad gamtos apsuptyje įsikūrusio projekto aikštė netruks tapti aplinkinių gyventojų traukos centru, kuriame bus galima ne tik jaukiai praleisti laiką, bet ir atrasti paslaugų bei prekybos vietų, kurių iki šiol šioje lokacijoje trūko.
Daugiau nei 8 ha teritorijoje kylantis naujasis rajonas „Sakai“ vystomas keturiais etapais, kurių metu bus sukurti du kvartalai – ant Neries upės kranto ir šalia miško. Pirmasis etapas jau dygsta ant Neries kranto, kurio metu statoma 10 mažaaukštės statybos namų su 306 butais. Tuo tarpu kitame projekto kvartale, įsikūrusiame šalia Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio, planuojama pasiūlyti dar apie 375 butus.
